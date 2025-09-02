Marco Rubio habló sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió que su país seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga, después de que fuerzas de esa nación destruyeron en el Caribe una embarcación proveniente de Venezuela.

“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, dijo Rubio a los periodistas, al salir de Miami rumbo a una visita a México.

“El presidente fue muy claro: destruimos un barco con drogas que salió de Venezuela, operado por una organización narcoterrorista designada, que es lo que son, y ha sido claro al afirmar que los días de actuar con impunidad, de que le derribaran un motor o le incautaran un par de drogas de un barco, se acabaron”, dijo Rubio.

#ÚLTIMAHORA Marco Rubio, sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano: "Vamos a enfrentar a los cárteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen" https://t.co/mmAKB2p1Ef pic.twitter.com/G7MJU7X5IX — Monitoreamos (@monitoreamos) September 2, 2025

En otro momento, un periodista le preguntó sobre la posibilidad de realizar una incursión dentro de territorio venezolano con el fin de realizar un operativo directo contra Nicolás Maduro.

“Esta es una operación antidrogas y vamos a combatir a los cárteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de Estados Unidos”, comenzó diciendo el diplomático.

“La principal obligación del presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo. No conozco ningún presidente que lo defienda más que este, nuestro presidente actual, el presidente Trump. Y bueno, no voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”, concluyó el funcionario del gobierno Trump.

Marco Rubio, Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

El presidente Donald Trump anunció el martes la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, una clara escalada tras el despliegue de navíos en la zona.

Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó.

Maduro, por su parte, acusó a Rubio de querer el “petróleo venezolano gratis”, en la primera reacción después de Washington haya anunciado un ataque en aguas del Caribe contra la embarcación procedente de Venezuela y que llevaba un cargamento de drogas.

“Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (...) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, dijo.

#envideo🟡 | El presidente de la República, Nicolás Maduro, lo dijo claro: las potencias mundiales quieren nuestro petróleo y gas, pero lo quieren “gratis”.



Recordó que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo y que este recurso no pertenece a ningún gobierno… pic.twitter.com/7dF6RNZCp3 — Globovisión (@globovision) September 3, 2025

El dictador venezolano destacó además que el ataque de Washington se debe a “una segunda riqueza que es más poderosa que cualquier otra, y es el Proyecto de Simón Bolívar, el Proyecto Revolucionario del Socialismo del siglo XXI”.