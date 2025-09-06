CNN destapa el plan que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro: “Según múltiples fuentes”

La tensión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador venezolano, Nicolás Maduro, pareciera que se va poniendo cada vez más fuerte.

Si bien, este viernes 5 de septiembre, Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que las operaciones de vigilancia antidrogas en el Caribe están orientadas a los grupos narcotraficantes que envían grandes cantidades de drogas hacia Norteamérica, especialmente los provenientes de Venezuela como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, todo parece indicar que habría otro plan dirigido, puntualmente, al régimen de Nicolás Maduro.

Así lo reveló este sábado 6 de septiembre el medio internacional CNN en uno de sus artículos. Asegura que Trump sí estaría considerando hacer ataques dentro de Venezuela, con el objetivo de debilitar al régimen.

“El presidente Donald Trump está considerando diversas opciones para llevar a cabo ataques militares contra carteles de droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de atacar objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes del Gobierno”, indica puntualmente CNN.

De hecho, destaca que el ataque estadounidense a una embarcación venezolana el martes, que al parecer transportaba droga y dejó 11 muertos, fue apenas el inicio de algo grande que se vendría.

“El ataque mortal del martes contra un supuesto barco de drogas que salía de Venezuela fue un reflejo directo de esas opciones, según las fuentes, y marcó una escalada significativa en la campaña de la administración Trump contra los carteles de droga, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas. Varias fuentes dijeron a CNN que el ataque del martes fue solo el comienzo de un esfuerzo mucho mayor para erradicar el narcotráfico en la región y potencialmente quitar a Maduro del poder”, agrega el artículo de CNN.

Sin embargo, es importante recordar que en la rueda de prensa de este viernes 5 de septiembre, cuando un periodista le preguntó al presidente Trump si le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela, este respondió: “No estamos hablando de eso”.

De izquierda a derecha: el presidente estadounidense Donald Trump y el dictador Nicolás Maduro. | Foto: Getty

“Pero sí estamos hablando del hecho de que (Venezuela) tuvo una elección, que fue muy extraña, por decir lo menos”, agregó Trump, tras referirse a la contienda presidencial del año pasado en Venezuela, que estuvo marcada por fraude electoral a manos de Maduro.

El dictador Maduro ha dicho que responderá a cualquier acción militar estadounidense con una “lucha armada”.

Así mismo, acusó a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de tratar de forzar al presidente Trump de entrar en una guerra en el Caribe que dañaría su reputación.