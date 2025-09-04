Suscribirse

El mensaje compartido por Trump que estalló las redes sociales en medio de las tensiones con Maduro: “Venezuela libre”

El trino fue publicado después de que el presidente norteamericano confirmara el ataque a una supuesta embarcación narco que salía de Venezuela.

Redacción Mundo
4 de septiembre de 2025, 8:41 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió en sus redes sociales un mensaje emitido por Rachel Campos-Duffy, presentadora de la cadena de noticias Fox News, quien se estaba refiriendo a la política de lucha contra el narcotráfico en el mar Caribe.

El mandatario tomó un trino de la periodista y lo publicó en sus redes sociales, en medio de una escalada de tensiones tras el despliegue de varios buques militares en costas cercanas a Venezuela y después de un sorpresivo ataque a una embarcación que llevaba droga hacia Estados Unidos.

“Cuando @realDonaldTrump sanee el hemisferio occidental, erradicando los carteles transnacionales, los narcodictadores y la perniciosa influencia de los chinos comunistas, esta victoria será, sin duda, su MAYOR logro en política exterior”, dice una parte del mensaje de Campos-Duffy compartido por el presidente norteamericano.

Trino de Donald Trump en su cuenta de la red social Truth.
Trino de Donald Trump en su cuenta de la red social Truth. | Foto: Truth/realdonaldtrump

“Al declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, podrá usar el poder del ejército estadounidense para erradicarlos como lo hizo con Isis (¡lo hizo en menos de un mes!)”, continuó diciendo la periodista en un extenso mensaje que muestra su apoyo al mandatario estadounidense.

Finalmente, la reconocida presentadora aseguró que los pueblos latinoamericanos “saben que (Trump) es un líder único en su generación y que ¡es ahora o nunca ¡Es el único que puede derrotar a los carteles de una vez por todas y liberar el hemisferio occidental!”.

Aparte del duro mensaje emitido en su red social de X, la periodista aprovecha para mencionar la cuenta de X de María Corina Machado, líder de la oposición, acompañado del numeral #VenezuelaLibre.

El presidente estadounidense acusó a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y ha prometido defender el país tras el ataque llevado a cabo en por el Ejército contra un barco en el Caribe cargado supuestamente con drogas.

“Venezuela ha actuado mal. Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua. Algunas de las peores personas del mundo con respecto a las pandillas”, resaltó el presidente junto al jefe de Estado polaco, Karol Nawrocki, desde el Despacho Oval.

Contexto: Marco Rubio advierte de nuevo a Nicolás Maduro y sus aliados. “Hacerlos estallar si es lo que se necesita”

Trump aseguró cuentan con “grabaciones” de estos narcotraficantes procedentes de Venezuela.

“Se pueden ver las bolsas de drogas repartidas por los barcos”, dijo, agregando que muchos de ellos se lo pensarán dos veces antes de llevar a cabo sus actividades delictivas si son conscientes de que serán grabados.

Trump amenazó con aranceles a los países que le compren hidrocarburos a Maduro
Trump amenazó con continuar atacando embarcaciones narco en el Caribe. | Foto: Getty

“Han vaciado sus cárceles en Venezuela y los han trasladado a Estados Unidos y ese es parte del problema. Los estamos echando, los estamos echando rápidamente, pero esto ha causado un problema tremendo”, aseguró el presidente norteamericano.

*Con información de Europa Press.

