Crece la tensión en Venezuela, así amenaza Diosdado Cabello a María Corina: “No van a salir sanitos”

En Venezuela, se siente cada vez con más fuerza la presión de los Estados Unidos. Tras el ataque a un barco que llevaba drogas en el Caribe, el régimen reaccionó con fuerza.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, arremetió este miércoles, 3 de septiembre, contra quienes apoyan el despliegue de Estados Unidos en el Caribe. La líder política fue clara en apoyar la intervención de la Casa Blanca y dijo que espera que llegue con vientos de cambio.

“Estamos listos para la transición ordenada y pacífica a la democracia. Vamos a tomar el control territorial y el control institucional con los mejores venezolanos; muchos están dentro de la administración pública, otros en el sector privado y otros fuera del país. Necesitamos gente honesta, talentosa y dispuesta a entregarlo todo en la transformación de Venezuela. Todos los venezolanos de bien seremos necesarios para transformar un país arruinado en una verdadera tierra de gracia”, dijo.

Cabello mencionó a María Corina y luego dijo: “Ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”.

Luego, tras insultarla, aseguró: “No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos; no, eso no existe”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro declaró el estado de máxima alerta ante lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos y llamó al alistamiento en la reserva. | Foto: Getty Images

“Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio”

El Gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que, presuntamente, pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela.

“Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer”, dijo Cabello, en su programa semanal de televisión. “Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar”, agregó.

“No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?”, insistió. “No hay nada que sustente la acusación”, remató.

Diosdado Cabello en su programa de televisión | Foto: X/@ConElMazoDando

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza el uso del Ejército contra los carteles del narcotráfico.

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, declaró el estado de máxima alerta ante lo que califica como una “amenaza” militar de Estados Unidos y llamó al alistamiento en la reserva.

El chavismo sostiene que las acciones estadounidenses en el Caribe persiguen un cambio de régimen en Venezuela.

“Lo que han intentado siempre”, zanjó Cabello. “Salir de la revolución bolivariana, con mentiras, con fake news. Lo último que inventaron fue un ataque”, insistió.

El ministro, a cargo de todas las fuerzas policiales de Venezuela, anunció ejercicios militares de la Milicia Bolivariana para el jueves y viernes.

La milicia es el quinto componente de la Fuerza Armada, compuesto por civiles y con una alta carga ideológica.