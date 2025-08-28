Mundo
Diosdado Cabello ataca a país por colaborar con EE. UU.: “En su despacho podrá faltar cualquier cosa menos licor”
La mano derecha del dictador Nicolás Maduro calificó la posición del país como “vergonzosa”.
El dirigente chavista y ministro preeminente del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, calificó como “vergonzosa” la posición del Gobierno de Trinidad y Tobago, que anunció su respaldo a una eventual operación militar de Estados Unidos contra Venezuela en caso de que atacara a Guyana. La primera ministra trinitense expresó que, de recibir una solicitud formal, su país ―sin dudar― permitiría el uso de su territorio para ese fin.
Durante su intervención en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello alertó: “Escuchen la narrativa, no pierdan, no pierdan el foco nunca. Nervios de acero, calma y cordura. Estos son provocaciones. A ver si alguien cae en la trampa de ellos..."
🔴 #AHORA | Diosdado Cabello cuestiona al gobierno de Trinidad y Tobago tras decir que apoyará a EE. UU. si Venezuela “ataca” a Guyana:— El Cooperante (@El_Cooperante) August 28, 2025
“Son provocaciones para ver si alguien cae en la trampa de ellos. Lo que a mí sí me confirmaron de Trinidad es que en el despacho de la… pic.twitter.com/t6UCxTz9bT
Cabello fue enfático al cuestionar la coherencia entre la retórica de buena relación con Caracas y las acciones concretas del Gobierno trinitense.
“Es una posición vergonzosa, vergonzosa. Primero, nosotros no estamos atacando a nadie, no vamos a estar en discusión con nadie. Llámese Trinidad, llámese quien sea, Estados Unidos, quien sea. Esto es de Venezuela”, expresó.
Más allá del plano político, el también ministro lanzó críticas personales contra la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar. “Lo que a mí sí me confirmaron de Trinidad es que en el despacho de la primera ministra podría faltar cualquier cosa, menos licor. Puede faltar lo que sea, pero unas botellitas no faltan”, dijo en tono irónico.
Hace unos días, Cabello insistió en que Venezuela no representa una amenaza para ningún país de la región y rechazó el respaldo de Trinidad y Tobago al gobierno de Donald Trump, en Washington, y al de Guyana.
El dirigente agregó que el país se organiza únicamente para defenderse: “Nosotros no atacamos a nadie, nosotros nos defendemos y nos organizamos para defendernos de las amenazas”.
Y añadió: “Lo que hemos dicho, las amenazas no son nuevas… lo que sí debemos vivir es permanentemente bajo la preparación, por si acaso alguna de esas amenazas es real”, dijo.
En ese sentido, informó que el 11 y 12 de septiembre el PSUV celebrará una plenaria centrada en debates sobre defensa y seguridad de la patria. Según Cabello, este tipo de encuentros buscan reforzar la cohesión interna frente a lo que describe como presiones externas y planes de supuesta desestabilización.