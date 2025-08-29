Suscribirse

Mundo

¿Cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela?

El complejo tendría capacidad de resistir bombardeos a gran escala e incluso ataques químicos.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 6:40 p. m.
Nicolás Maduro tendría un protegido búnker
Nicolás Maduro tendría un protegido búnker en Venezuela. | Foto: Getty Images

En medio de la creciente tensión militar de Estados Unidos con el dictador Nicolás Maduro, ha vuelto a circular el rumor de que contaría con un búnker secreto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

La existencia de esta infraestructura ha sido revelada por desertores como Leamsy Salazar, quienes aseguran que se trata de una instalación subterránea de gran envergadura diseñada para garantizar la supervivencia del mandatario y de su círculo más cercano.

El refugio, según estas fuentes, abarcaría entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados y estaría inspirado en modelos de seguridad de Cuba y Corea del Norte. Se afirma que fue construido con la capacidad de resistir bombardeos a gran escala e incluso ataques químicos, lo que lo convierte en una de las estructuras defensivas más sofisticadas del país.

Contexto: Régimen de Maduro pide ayuda a la ONU por las “amenazas” de Estados Unidos a Venezuela

Entre los detalles divulgados se encuentra que el búnker contaría con al menos cinco niveles subterráneos, situados a más de 20 metros de profundidad, a los que se accede a través de puertas blindadas diseñadas para resistir explosiones de alta potencia. El área estaría resguardada por anillos de seguridad controlados por agentes cubanos, lo que reforzaría la protección de la instalación frente a posibles intentos de infiltración.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro tendría un equipado búnker en Fuerte Tiuna. | Foto: AP

El equipamiento interno también es objeto de atención. Las mismas fuentes señalan que el espacio albergaría depósitos de combustible, bodegas de alimentos, sistemas de purificación de agua y reservas de medicamentos, lo que le permitiría sostenerse durante largos periodos de aislamiento.

Asimismo, tendría dormitorios, un quirófano, gimnasio, salas de conferencias y sistemas de comunicación satelital de origen ruso y chino. Se ha mencionado incluso la existencia de cigarros cubanos y vino en sus reservas, lo que, según críticos, refleja los privilegios de la élite gobernante frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Contexto: Video: Militares venezolanos juran lealtad a Nicolás Maduro y dicen que “darían su vida por él”

El búnker también estaría vinculado al sistema de defensa aérea venezolano, con radares del S-300 integrados a su red de seguridad. Esta conexión reforzaría la capacidad de detectar amenazas externas y coordinar respuestas militares desde la misma instalación.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa mientras migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025.
Diosdado Cabello ha negado la existencia de dicho búnker. | Foto: AFP

Los costos de construcción se estiman en un rango de 500 a 800 millones de dólares, aunque no existen cifras oficiales sobre su financiación. Para la oposición venezolana, esta cifra refleja la prioridad que el régimen chavista da a la protección del mandatario frente a las necesidades básicas de la población.

Contexto: Diosdado Cabello ataca a país por colaborar con EE. UU.: “En su despacho podrá faltar cualquier cosa menos licor”

El tema ha generado debate dentro del propio chavismo. En 2020, Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Diosdado Cabello, confirmó que el búnker de Maduro contaba con un altísimo nivel de seguridad. Sin embargo, el propio Cabello desmintió esa versión, asegurando que Salazar nunca fue su jefe de seguridad y calificando las denuncias como parte de una “campaña de difamación”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela?

2. Este es el tesoro natural de Florida que está en peligro. Hasta el agua potable del 90 % del estado se pondría en riesgo

3. Secuestro de militares en Guaviare: Corte Suprema advirtió que el hecho debe ser investigado

4. La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

5. “Lástima”: Gustavo Petro lanzó pulla al Banco de la República tras cifras de desempleo que dio a conocer el Dane

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroVenezuelaDiosdado Cabello

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.