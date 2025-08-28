Diosdado Cabello, vestido de militar, amenaza con atacar a pie a soldados norteamericanos: “Nos preparamos para lo peor”

El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió a referirse al fuerte despliegue militar de Estados Unidos en costas del mar Caribe y llamó a los ciudadanos a combatir en la calle en caso de una invasión.

“Cada uno va a disparar, cada uno pasa por sus estaciones, formándose (…) el que no sepa manejar moto, que aprenda a manejar moto. Porque la batalla en la calle va a ser en moto. Algunos dicen, ‘que pasaron los aviones’, ¿y cuándo vas a poner los pies en el suelo?”, dijo Cabello.

En otro momento, la mano derecha del dictador venezolano Nicolás Maduro dijo que no subestima las “amenazas” de Estados Unidos después del envío de un submarino por parte del país norteamericano.

“Nosotros ni subestimamos las amenazas, no subestimamos ninguna amenaza, tampoco las sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (…) nos preparamos para lo peor siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga, por muy duro que sea”, aseveró Cabello.

“Hasta un submarino nuclear amenazaron con enviar. ¿Eso lo vamos a tomar como una mamadera de gallo? ¡Muy delicado! ¿Un submarino nuclear, moviéndolo aquí en América?”, concluyó.

Cabello, catalogado como uno de los líderes más fuertes del chavismo en Venezuela, habló de la preparación de las milicias en su país durante su programa de televisión, en el que esta vez invitó a miembros de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes vestidos con uniforme militar, aplaudían las palabras del funcionario del régimen.

Por otro lado, destacó la masiva participación registrada el fin de semana en la convocatoria para sumarse a la Milicia Nacional Bolivariana. Según sus palabras, se trató de un acontecimiento “histórico”, ya que la asistencia superó todas las expectativas: “La gente acudió de manera voluntaria, sin presiones ni imposiciones, con el firme propósito de defender la Patria”.

Venezuela informó el martes 26 de agosto que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, en medio de una nueva tensión con Estados Unidos, que también anunció un despliegue militar en el Caribe sur.

Las autoridades venezolanas informaron también sobre la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia, también para operaciones antidrogas, mientras el régimen de Nicolás Maduro denunció como una “escalada de acciones hostiles” la movilización estadounidense.

La administración de Donald Trump sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Finalmente, Caracas exigió en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”, según un comunicado. El canciller Yván Gil pidió el “apoyo” del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para “restablecer la sensatez”.