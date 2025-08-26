Suscribirse

Mundo

Régimen de Maduro pide ayuda a la ONU por las “amenazas” de Estados Unidos a Venezuela

La dictadura mostró su preocupación por cuenta del despliegue de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025, 9:34 p. m.
Nicolás Maduro ha tratado de liberar presiones de parte de Estados Unidos y Donald Trump. Pero sus intentos han sido en vano.
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Getty Images

El régimen de Nicolás Maduro solicitó este martes, 26 de agosto, el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres, frente a lo que calificó como “amenazas de Estados Unidos”, en medio del aumento de la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe.

En un comunicado, la misión venezolana ante Naciones Unidas denunció que “se ve obligada a informar por esta vía sobre la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América, que ahora incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales al Caribe, entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales”.

Contexto: Maduro estalla contra funcionario de confianza de Trump a quien acusó de “maquinar escenarios de guerra”

El texto advierte que las maniobras de Washington constituyen un riesgo para la estabilidad de la región. “La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denuncia con la mayor firmeza este despliegue, en tanto constituye una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, señala el documento.

El ministro de exteriores venezolano ha asegurado que Saab ha sido "injustamente detenido en los Estados Unidos en el marco de un proceso ante un tribunal estadounidense que está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones"
La carta fue firmada por el canciller del régimen venezolano, Yván Gil. | Foto: Twitter/@CancilleriaVE

El canciller Yván Gil, vocero principal del régimen en este tema, aseguró que el objetivo de Caracas es obtener el respaldo de Guterres para “restablecer la sensatez” en América Latina y el Caribe. Recordó que en 2014 la región fue declarada “zona de paz” y acusó a Estados Unidos de desconocer ese compromiso.

Gil transmitió sus preocupaciones durante una reunión en Caracas con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela. El encuentro se produjo una semana después de que Washington advirtiera que está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el narcotráfico en su territorio. Esa advertencia incluyó el envío de buques y tropas adicionales al Caribe, en zonas próximas a las costas venezolanas.

Contexto: Exclusivo: Nicolás Maduro estuvo a punto de abandonar el poder en Venezuela; este es el revelador informe

La presión estadounidense sobre el régimen de Maduro también se ha intensificado en el terreno judicial. El gobierno del presidente Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del dictador, acusado por fiscales federales de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Nicolás Maduro
El régimen de Nicolás Maduro sigue con sus denuncias contra la acción militar de Estados Unidos. | Foto: AP

Gil rechazó las acusaciones, señalando que son parte de una estrategia de justificación para nuevas acciones en contra de Caracas. “La administración del presidente Donald Trump atenta contra la paz regional con falsas narrativas”, declaró.

Contexto: Periodista cercana a Trump da desalentador parte sobre posible operación militar contra Maduro: “Increíblemente inapropiado”

El canciller agregó que el más reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ratificó que en Venezuela no existen cultivos ilícitos. Según Gil, el organismo internacional también reconoció los esfuerzos de las autoridades venezolanas en la lucha contra el narcotráfico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

2. Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

3. Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

4. Innovadores cambios en los aeropuertos de EE. UU. para el Mundial de Fútbol 2026

5. Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosONUAntonio GuterresDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.