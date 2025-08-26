Maduro estalla contra funcionario de confianza de Trump a quien acusó de “maquinar escenarios de guerra”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos y esta vez se enfocó en criticar a una de las fichas clave en la Casa Blanca, culpándolo de la tensión en aumento entre ambos países.

Maduro aseguró que Marco Rubio, desde su cargo como Secretario de Estado de los Estados Unidos “odia a Venezuela” y es el culpable de crear escenarios de guerra contra el régimen de Maduro.

“Es que la mafia de Miami, que odia a Venezuela, que odia a América Latina y que quisiera ser como la mafia colonial del continente, vinculada a la corrupción y al narcotráfico, tiene el poder en Washington. Marco Rubio tiene dos cargos que solo Henry Kissinger tuvo (…) y él odia a Venezuela“, dijo el líder chavista.

ÚLTIMA HORA | Maduro acusa al secretario Marco Rubio, de "odiar a Venezuela": "La mafia de Miami, tiene el poder en Washington".



"Con su locura y extremismo, pudiera llevar al presidente Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe"

Maduro culpó a Rubio de usar sus cargos dentro de la estructura del poder para realizar planes que no tienen viabilidad y está “maquinando y utilizando su poder para la guerra psicológica, para la guerra política“.

“Este señor con su locura y su extremismo pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe. Lo único que sé es que Venezuela está en paz y va a seguir en paz”, continuó diciendo Maduro.

El dirigente del chavismo volvió a señalar que Estados Unidos sostiene una estrategia “imperialista y belicista” destinada a imponer su supremacía a nivel global.

Durante su intervención, hizo referencia a las operaciones militares en Irak, Libia y Afganistán, acusando a Washington de crear adversarios ficticios y de manipular los relatos mediáticos al estilo de “Hollywood” para legitimar sus invasiones.

Marco Rubio, Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

“Se trata de un Estado belicista que pretende instaurar una nueva forma de dominación hegemónica. Pero no lo logrará, no podrá hacerlo”, afirmó.

Las declaraciones se dan en el marco del enviaío de dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró una fuente a la AFP.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina “grupos narcoterroristas”.