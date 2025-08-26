Suscribirse

Mundo

Otro país de la región se suma a Estados Unidos y promete luchar contra el cartel vinculado a Maduro

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reiteró el compromiso de luchar contra carteles de la droga, en especial el de Nicolás Maduro.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

26 de agosto de 2025, 3:28 p. m.
Luis Abinader contra Nicolás Maduro
Luis Abinader contra Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

La relación entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, se caracteriza por una marcada tensión y un claro distanciamiento ideológico y político.

Contexto: Expresidentes de Latinoamérica celebraron que el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua hayan sido declarados organizaciones terroristas

Por su parte, el mandatario de República Dominicana es un firme defensor de la democracia y expresó su apoyo a la oposición venezolana. Ha calificado la situación en Venezuela como un “deterioro preocupante de la democracia” y ha citado al país como un ejemplo de concentración de poder, persecución de la oposición y censura a los medios.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana.
Luis Abinader, presidente de República Dominicana. | Foto: AFP

Por parte del mandatario venezolano, incluso ha llegado a llamar “ladrón” a Abinader en anteriores ocasiones, cuando un avión vinculado a Maduro fue incautado en República Dominicana en una operación de Estados Unidos. Maduro arremetió contra el mandatario, culpándolo del incauto, y deteriorando aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Así, en medio de unas relaciones bastante distanciadas, República Dominicana ha expresado su apoyo a la oposición. En 2025, a principios del año, Abinader recibió al líder de la oposición venezolana, Edmundo González, que había viajado par recibir apoyo internacional para Venezuela.

Edmundo González y Luis Abinader
Edmundo González y Luis Abinader. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La reunión de los mandatarios creó un conflicto interno en el país, que ocasionó que el ministro de Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, criticó la reunión y viajó a Venezuela para estar presente en la posesión de Maduro.

En medio de una rueda de prensa, el presidente dominicano respondió una pregunta hecha por el diario El País, en la que se le consultó al presidente si se uniría al grupo de países, (Trinidad, Paraguay, Ecuador), que han tomado acciones para combatir el Cartel de Los Soles.

Contexto: Escándalo en embajada de Estados Unidos en República Dominicana: descubren cocaína en cajetillas de cigarrillos oficiales

“Nosotros todo el tiempo hemos tenido una lucha contra el tráfico de droga que ha sido reconocido cada vez por Estados Unidos y por todo el país”, dijo el presidente de República Dominicana. “Nosotros continuaremos con la política de combatir todos los carteles, incluyendo ese”, añadió.

El gobierno dominicano ha criticado consistentemente el régimen de Nicolás Maduro y ha abogado por una transición democrática en Venezuela. En un escenario de intervención por parte de Estados Unidos, es probable que República Dominicana ofreciera su respaldo diplomático a la acción.

Contexto: Así fue la peligrosa maniobra de un piloto de la mafia para descargar un cargamento de cocaína en aeropuerto de República Dominicana

La ubicación geográfica estratégica en el Caribe de República Dominicana, con varios puertos y aeropuertos, la convierte en un lugar ideal para la logística militar en la región. Los acuerdos de cooperación en defensa y seguridad existentes con Estados Unidos, que incluyen entrenamiento militar y asistencia técnica, podrían facilitar esta colaboración.

