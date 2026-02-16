El país del Caribe que tuvo un inicio de año con récord en materia turística

República Dominicana registró el mejor enero de su historia con la llegada de 1,2 millones de turistas en enero de 2026, lo que supone un crecimiento del 5,5% respecto al mismo mes del año anterior y un 16,7% en comparación con el 2019, según informó el ministerio de Turismo en un comunicado.

Si se desglosan los datos, unos 825.847 visitantes llegaron al país caribeño por vía aérea, un 8,7% por encima del año anterior, mientras que los cruceristas aumentaron un 21% interanual hasta los 393.759 turistas.

En el mes de enero se recibieron 6,789 vuelos, con una ocupación de un 75%, lo que representa un crecimiento del 7,1% con respecto al año pasado, un 3,3% con el 2024 y un 27,8% frente a 2019.

Estados Unidos lideró la emisión de visitantes con un 35% de cuota, seguido de Canadá (24%), Argentina (8%), Colombia (5%), Francia (3%) y Reino Unido e Italia, ambos con un 2%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en este primer mes del ejercicio fueron Punta Cana (63%), Las Américas (18%), Cibao (9%), Puerto Plata (6%), La Romana (2%) y Samaná (1%).

“Recibir 1,219,606 visitantes por primera vez en la historia del turismo dominicano nos dicen qué tan extraordinario será este año para el sector”, señaló el ministro de Turismo, David Collado.

Puerto Rico, también en el Caribe, inició 2026 con un crecimiento exponencial en la demanda, consolidando la tendencia alcista registrada el pasado año. Según los últimos datos de Civitatis, la plataforma de venta de actividades en español, las reservas de tours y experiencias en la isla mantienen un ritmo de crecimiento extraordinario en este primer trimestre, impulsadas por la reciente exposición global del artista Bad Bunny en el Super Bowl y su éxito en los Grammy.

Tras su actuación en el intermedio del evento deportivo el pasado 8 de febrero y la obtención del galardón a Mejor Álbum del Año con un trabajo íntegramente en español, el interés por el destino caribeño se ha disparado.

Este dinamismo responde a una tendencia que, si bien comenzó a gestarse hace años con la eclosión internacional del artista, ha alcanzado un nuevo hito en este inicio de 2026: el volumen de reservas contabilizado durante estos dos primeros meses ya supera las métricas alcanzadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, consolidando un crecimiento sostenido que sitúa a la isla en niveles récord de actividad.

La compañía señala que, si bien 2025 cerró con un incremento de reservas del 234 % respecto al ejercicio anterior, las previsiones para este 2026 apuntan a una consolidación de la isla como “destino tendencia” para el viajero internacional.

