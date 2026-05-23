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Reportan tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca en Washington, EE.UU.: el lugar se encuentra acordonado

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este sábado cerca de la Casa Blanca.

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Redacción Mundo
23 de mayo de 2026 a las 5:53 p. m.
Los disparos se escucharon en la tarde de este sábado.
Los disparos se escucharon en la tarde de este sábado. Foto: AFP

Un fuerte cruce de disparos fue reportado en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, en la tarde de este sábado, 23 mayo.

El hecho obligó a varios periodistas que se encontraban en la residencia presidencial a resguardarse. Así mismo, minutos más tarde, se observaron a funcionarios de seguridad en la azotea del edificio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

Reporteros que estaban en el jardín norte en ese momento dijeron en la red social X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

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