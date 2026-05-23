Reportan tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca en Washington, EE.UU.: el lugar se encuentra acordonado

Un fuerte cruce de disparos fue reportado en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, en la tarde de este sábado, 23 mayo.

El hecho obligó a varios periodistas que se encontraban en la residencia presidencial a resguardarse. Así mismo, minutos más tarde, se observaron a funcionarios de seguridad en la azotea del edificio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

Reporteros que estaban en el jardín norte en ese momento dijeron en la red social X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

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