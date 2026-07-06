Trump sorprende con un nuevo proyecto para transformar la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes, 6 de julio, que ya está en marcha la construcción de un nuevo y “hermoso” helipuerto en la Casa Blanca.

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La nueva pista de aterrizaje estará ubicada en el Jardín Sur, el lugar donde durante décadas los presidentes estadounidenses y sus familias han sido fotografiados mientras abordaban o descendían del helicóptero presidencial “Marine One”.

Antes del anuncio oficial, varios periodistas ya habían detectado el inicio de las obras, poco después de que desmontaran el escenario utilizado para los eventos de artes marciales mixtas celebrados el mes pasado en el Jardín Sur.

“Ahora estamos construyendo un helipuerto, un hermoso helipuerto, y tiene el sello de la Casa Blanca: en granito, granito tallado, es… realmente algo hermoso”, dijo Trump a los periodistas durante un acto en el Despacho Oval.

Los trabajos se adelantan en el Jardín Sur, una de las zonas más emblemáticas del complejo presidencial. Foto: Getty Images

Según explicó el mandatario, el proyecto busca solucionar los problemas que han generado los nuevos helicópteros presidenciales construidos por la empresa aeronáutica Sikorsky.

Trump aseguró que la fuerza del aire que producen estas aeronaves al aterrizar es tan intensa que termina levantando el césped del Jardín Sur.

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“Cuando aterrizó el nuevo helicóptero presidencial, la mitad del césped estaba frente a la puerta principal del Despacho Oval. El resto estaba esparcido por todas partes”, relató.

El mandatario también afirmó que Sikorsky aceptó asumir el costo del proyecto porque la empresa se sentía “un poco culpable” por los daños ocasionados al jardín.

“Son unos 5 o 6 millones de dólares; ellos pagan el costo total, y cuando oí que ellos pagaban el costo, dije: ‘hagamos algo precioso, no hagamos simplemente un pedazo de cemento pintado de blanco’”, comentó.

La Casa Blanca continúa experimentando cambios y nuevas obras durante la administración de Donald Trump. Foto: John - stock.adobe.com

Trump agregó que la pista contará con el escudo presidencial.

Sin embargo, el diario The Washington Post aseguró que el costo real del proyecto asciende a 13 millones de dólares, ya que también incluye las obras de renovación del Pórtico Sur y de la entrada de vehículos adyacente.

El periódico también informó que el contratista recibió instrucciones para acelerar los trabajos con el fin de concluirlos antes de una próxima visita de Estado, que, al parecer, sería la del presidente chino, Xi Jinping, prevista para septiembre.

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En otro evento, Trump reveló que las obras del nuevo gran salón de baile continúan pese a las demandas presentadas en su contra. Además, aseguró que esta ampliación de la Casa Blanca contará con un “tremendo centro militar”.

El presidente también dejó entrever posibles cambios en las columnas bicentenarias del Pórtico Norte, actualmente de estilo jónico, ya que manifestó su preferencia por el estilo corintio, más ornamentado.

*Con información de AFP.