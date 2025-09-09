Donald Trump Jr. se pronuncia sobre el Cartel de los Soles: “No solo son narcotraficantes, son terroristas”

Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al Cartel de los Soles ―más allá de un grupo dedicado al narcotráfico― como un grupo terrorista.

“El Cartel de los Soles no son solo narcotraficantes. Son terroristas con el poder de un Estado-nación. Declararon la guerra a EE. UU. y ahora deben enfrentar el poder del Ejército más poderoso del mundo”, aseguró.

Donald Trump Jr. afirmó que el Cartel de los Soles está designado como terroristas por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.

En sus declaraciones, los describió como “Estados-nación” con más fondos que muchos Ejércitos y aseguró que trabajaban bajo las órdenes de Nicolás Maduro, en Venezuela, involucrados en el “tráfico de drogas, mujeres jóvenes, niños y armas”.

Donald Trump y Donald Trump Jr. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

El empresario también criticó la administración anterior de Biden que, de acuerdo con él, permitió durante años la expansión de la problemática de las drogas en el país: ”Y durante años nuestro gobierno, simplemente permitió que pasara, ¿por qué? Estábamos demasiado preocupados por ser políticamente correctos".

Incluso hizo mención de la ONU y, en tono burlesco, dio a entender que, por ser políticamente correctos y “tenerle miedo” a organizaciones de derechos humanos, es que se “quedan atrás a la hora de combatir el narcotráfico”.

“O sea, son solo 100.000 muertos, ¿verdad, chicos? ¿Demasiado preocupados por lo que pueda decir la ONU? Tal vez también deberíamos dejar de financiarlos”, agregó.

Donald Trump Jr. | Foto: AP

En medio de su discurso, citó las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que “los carteles han estado en guerra con nosotros durante décadas”. El hijo del presidente Trump aseguró que “es hora de terminar con el status quo, cuando están en guerra contigo, tienes que estar en guerra con ellos”.

Los carteles han estado en guerra con Estados Unidos durante décadas y, en sus palabras, es momento de poner fin a esta situación. Él argumentó que, cuando los atacan, “no se debe responder con cartas, sino con el Ejército estadounidense”.

Trump Jr., enfatizó que cualquiera que se meta con Estados Unidos, envenene a sus niños o trafique con seres humanos, enfrentará “todo el poder del Ejército más poderoso en la historia del mundo”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han tensado enormemente bajo la administración de Donald Trump. La disputa se centra en acusaciones de Estados Unidos sobre lazos del gobierno de Maduro con el narcotráfico y el terrorismo.