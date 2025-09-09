Suscribirse

“El quitavisas”: mano derecha de Marco Rubio lanza curiosa amenaza a un expresidente por sus vínculos con Maduro

Christopher Landau hizo una sorpresiva sugerencia en un mensaje en redes sociales.

Redacción Mundo
9 de septiembre de 2025, 1:45 p. m.
Christopher Landau
Christopher Landau | Foto: AFP y X/@DeputySecState

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Cristopher Landau, publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales en el que sugería quitarle la visa a un expresidente europeo tras conocerse más información sobre su respaldo a Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en la red social X, en el que aparece una imagen de Batman frente a la ‘Bati-Señal’, el dispositivo de auxilio que se proyecta en forma de silueta del superhéroe, con las palabras: “El quitavisas” escrita sobre el holograma.

Acompañado de la imagen que causó controversia en redes sociales, Landau, citando la noticia de la presunta conspiración del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero para “sacrificar” a Maduro y montar una transición neo chavista, lanzó una sugerencia de quitarle la visa al exmandatario.

“¿Será esta la señal para el quitavisas?”, dijo el diplomático estadounidense adherido a la imagen de Batman.

El recurso de amenazar con retirar visados se convirtió en un arma de “castigo” por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, es así como el presidente estadounidense, a través de sus funcionarios, lo ha usado como mecanismo de presión.

Contexto: Dos aviones de combate de EE. UU. sobrevuelan país vecino de Venezuela, en medio de escalada de tensiones con Maduro

Desde 2016, Zapatero ha participado en varios intentos de mediación entre el chavismo y la oposición venezolana. Ha promovido el diálogo como única salida a la crisis, lo que ha sido visto por sectores opositores como un respaldo indirecto a Maduro.

Zapatero no ha cuestionado la legitimidad de las elecciones organizadas por el chavismo (por ejemplo, las presidenciales de 2018, muy criticadas por la comunidad internacional).

.
Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero | Foto: Fotomontaje SEMANA

En varias ocasiones, Zapatero ha sido recibido en Caracas por el propio Maduro, por Cilia Flores y por altos dirigentes del PSUV.

Trump ha sido enfático en declararle la guerra a los carteles en América Latina, incluyendo al Cartel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, y motivo por el cual el Gobierno norteamericano aumentó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país”, dijo la portavoz de la Casa Blanca en su momento.

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. | Foto: GETTY IMAGES

“Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió la funcionaria de Trump.

