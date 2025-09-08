Suscribirse

Mundo

Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

El venezolano lanzó mensajes contradictorios en su alocución.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

8 de septiembre de 2025, 9:47 p. m.
Diosdado Cabello en su programa de televisión
Diosdado Cabello causo revuelo con sus declaraciones. | Foto: X/@ConElMazoDando

Este lunes 8 de septiembre, Diosdado Cabello, una de las figuras más destacadas de la dictadura venezolana, ofreció diferentes declaraciones en medio de una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En su intervención se refirió al momento que vive el país en cuanto a la política internacional, relacionado con los despliegues militares cerca de sus costas por parte del ejército estadounidense.

Uno de sus mensajes más contundentes fue: “Digan lo que quieran, no van a poder vencer con este pueblo, no van a poder con la revolución bolivariana. Van a pasar años y esta historia la contará la revolución”.

Con estas palabras hacía referencia a la crisis que atraviesan las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, las cuales se han visto bastante afectadas debido a las acusaciones en torno al denominado Cártel de los Soles.

Lo llamativo es que apenas días atrás, el mismo Cabello había asegurado que los despliegues militares estadounidenses y el ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico eran solo “humo”.

Este tipo de contradicciones refleja el momento que atraviesa la dictadura venezolana, en la que un día se afirma una cosa y al siguiente se desmiente, generando incertidumbre en la política mundial respecto a los movimientos del dictador Nicolás Maduro.

Todo parece indicar que la estrategia de Estados Unidos ha resultado bastante efectiva en cuanto a limitar la capacidad de operación del narcotráfico procedente de Venezuela.

El plan comenzó con el incremento de la recompensa por la captura de Maduro, que ascendió a la histórica cifra de 50 millones de dólares, superando incluso los 25 millones que en su momento ofrecieron por Osama Bin Laden.

Contexto: “Trump, haz lo tuyo”: el pedido de Vicky Dávila al presidente de Estados Unidos frente al régimen de Nicolás Maduro

Paralelamente, la Casa Blanca declaró a Nicolás Maduro como el jefe de operaciones del grupo narcoterrorista Cártel de los Soles, organización bautizada así por las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos, quienes también serían parte activa de la red criminal.

A estas medidas se suman los recientes viajes del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México y Ecuador, con el fin de reforzar una política conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Sin embargo, aún queda por ver si las acciones impulsadas por el presidente Donald Trump en su segundo mandato serán suficientes para cumplir los objetivos trazados por su administración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

2. Petro, con el fantasma de la descertificación, se sube al bus de la fumigación aérea de cultivos ilícitos aplaudida por Cabal, De la Espriella y Duque

3. El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

4. Isabella Ladera tomó drástica decisión tras filtración de video con Beéle: “Tampoco voy a esconderme”

5. Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diosdado Cabello RondónDiosdado CabelloNicolás Maduro contra Donald trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.