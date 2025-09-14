Suscribirse

Estados Unidos

Visita de Marco Rubio a Israel tras ataque en Catar: EE. UU. reafirma su alianza en plena tensión internacional

El objetivo de la visita del funcionario es afianzar las relaciones bilaterales.

Redacción Mundo
14 de septiembre de 2025, 6:42 p. m.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (C-R) briefs US Secretary of State Marco Rubio (C-L) and his wife Jeanette Dousdebes Rubio (C) during their visit to the Western Wall Tunnels, underneath the Jewish holy site, in the old city of Jerusalem on September 14, 2025. Top US diplomat Marco Rubio began a visit to Israel on September 14, after expressing the Trump administration's unwavering support for its ally in the war with Hamas despite a strike in Qatar that drew broad criticism of Israel. (Photo by Nathan Howard / POOL / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. | Foto: AFP

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo, 14 de septiembre, que la visita a Israel del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, evidencia lo fuertes que son las relaciones entre ambos aliados, días después de que un ataque contra Hamás en Catar causara indignación internacional.

El viaje de Rubio se produce pese a que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del pasado martes contra líderes del movimiento islamista palestino en Catar, aliado de Washington.

Este ataque sin precedentes tenía como objetivo a los dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha, capital de ese Estado mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El bombardeo “no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero tendremos que hablar de ello, del impacto que tendrá”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a los periodistas antes de su partida.

marco rubio
La visita de Marco Rubio consolida las alianzas entre los dos países. | Foto: AFP

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje de Rubio es garantizar a Israel el apoyo de Estados Unidos, antes del próximo reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países en la Asamblea General de la ONU.

Con una kipá judía, Rubio rezó este domingo en el Muro de los Lamentos junto a Netanyahu y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, observó un corresponsal de la AFP.

Contexto: Netanyahu eleva el tono y estalla contra Pedro Sánchez por lanzar una “amenaza genocida” contra Israel

Netanyahu, que habló de Rubio como de un “amigo extraordinario” de Israel, afirmó que su visita muestra “la fuerza de la alianza israelo-estadounidense”.

“Es tan fuerte, tan duradera, como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”, dijo el mandatario a la prensa.

El lunes, Rubio tiene previstas varias reuniones, antes de su partida el martes.

marco rubio
EE. UU. e Israel han insistido en erradicar el grupo terrorista Hamás. | Foto: AFP

Terminar con el “doble rasero”

En cambio, desde Catar, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani instó este domingo a la comunidad internacional a “dejar de usar el doble rasero” y a sancionar a Israel “por todos los crímenes que ha cometido”.

“Israel debe saber que la guerra de exterminio en curso a la que está siendo sometido nuestro hermano, el pueblo palestino, cuyo objetivo es expulsarlos de su tierra, no funcionará”, agregó Al Thani.

Contexto: Israel confirma un ataque contra altos mandos de Hamás; el grupo terrorista reivindica el atentado en Jerusalén

Desde que empezó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, Israel diezmó a los líderes de Hamás y juró destruirlo y expulsarlo del territorio palestino, gobernado por los islamistas desde 2007.

El sábado, Netanyahu volvió a insistir en que “deshacerse” de los dirigentes de Hamás “eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”.

Pero para el Foro de las familias de rehenes, la principal organización israelí que congrega a los allegados de los cautivos en Gaza, es el propio Netanyahu el que obstaculiza el final de la guerra.

“La operación selectiva llevada a cabo en Catar demostró sin lugar a dudas que existe un obstáculo para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra: el primer ministro Netanyahu”, escribió el foro en un comunicado. “Cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea”, denunció.

Contexto: Horror en Israel: seis muertos y siete heridos graves en tiroteo terrorista en Jerusalén

“Pánico y miedo extremo”

En la Franja de Gaza, azotada por la hambruna y devastada por casi dos años de guerra, el ejército israelí continúa su ofensiva en Ciudad de Gaza, a la que presenta como uno de los últimos bastiones de Hamás y sobre la que quiere tomar el control.

Según estimaciones recientes de la ONU, alrededor de un millón de palestinos viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores, la más grande del territorio.

En imágenes de AFP, se ve una fila de vehículos y peatones abandonando Ciudad de Gaza rumbo al sur, junto a edificios en ruinas.

“Vivimos en un estado de pánico y miedo extremo. Los bombardeos no han cesado desde el amanecer, las explosiones son intensas y los disparos continuos”, dijo a AFP Mohamed Ghazal, de 32 años, que huyó del barrio de Shujaiya de Ciudad de Gaza.

(L to R) US ambassador to Israel Mike Huckabee, Secretary of State Marco Rubio, and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu visit the Western Wall, Judaism's holiest prayer site, in the old city of Jerusalem on September 14, 2025. Top US diplomat Marco Rubio began a visit to Israel on September 14, after expressing the Trump administration's unwavering support for its ally in the war with Hamas despite a strike in Qatar that drew broad criticism of Israel. (Photo by Nathan Howard / POOL / AFP)
Marco Rubio tendrá una serie de reuniones durante su estadía en Israel. | Foto: AFP

Según la Defensa Civil de Gaza, al menos 38 personas murieron este domingo en bombardeos israelíes.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en la Franja y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las diferentes partes.

El conflicto empezó con un ataque de Hamás en Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 han fallecido, según el ejército israelí.

La ofensiva de represalia de Israel deja al menos 64.871 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud bajo la autoridad de Hamás. También devastó el territorio palestino y provocó una catástrofe humanitaria.

Con información de AFP.

Noticias relacionadas

Estados UnidosIsraelMarco RubioBenjamín Netanyahu

