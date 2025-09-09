Israel confirma un ataque contra altos mandos de Hamás; el grupo terrorista reivindica el atentado en Jerusalén

Con un mensaje en sus redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Inteligencia de Seguridad (ISA) informaron que “llevaron a cabo un ataque preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamás”.

“Las FDI y la ISA continuarán operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre”, agregó el comunicado.

Además, indicaron que “durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel”.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.



For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

Mientras tanto, el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás reivindicó el martes la autoría de un ataque a tiros que se saldó con seis muertos el lunes en Jerusalén Este.

Las Brigadas Ezzedin al Qasam “reivindican la autoría del ataque a tiros que se produjo ayer por la mañana (...) cerca del cruce de la colonia de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén”, indicaron en un comunicado publicado en Telegram.