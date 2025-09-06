Suscribirse

El Ejército israelí bombardea otro edificio alto en Gaza alegando que servía de base para Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel han vuelto a llamar este sábado a la evacuación de la población local.

Redacción Mundo
6 de septiembre de 2025, 11:25 a. m.
Vehículos que transportan palestinos que huyen hacia el sur circulan por la carretera costera cerca del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza
Vehículos que transportan palestinos que huyen hacia el sur circulan por la carretera costera cerca del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. | Foto: AFP

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este sábado un nuevo bombardeo contra un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, alegando que “estaba siendo utilizado por la organización terrorista Hamás”, un argumento similar al utilizado el viernes para justificar la destrucción de una primera torre.

“Los terroristas de Hamás instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de las tropas de las FDI en la zona”, aseguró el ejército israelí, que previamente había emitido una orden de evacuación que ya anticipaba el ataque.

Contexto: Este sería el plan de Estados Unidos para Gaza después de la guerra, según The Washington Post

El coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, instó en las redes sociales a la población a evacuar hacia el sur. Unas horas más tarde también emitió un llamado a evacuar la torre Al Roya, un edificio en el barrio Al Rimal, en el suroeste de la ciudad, antes de un bombardeo inminente.

La ONU estima en que hay cerca de un millón de personas en esta zona del territorio palestino y advirtió de un “desastre” en caso de que se amplíe la ofensiva en Ciudad de Gaza.

Según la versión israelí, los milicianos también habían instalado “numerosos artefactos explosivos” en las inmediaciones del edificio atacado en las últimas horas por el ejército de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, que afirma controlar el 75 % de la Franja de Gaza y el 40 % de la ciudad, argumenta que quiere tomar la localidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes.

El llamado a evacuar se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el viernes que Estados Unidos está en conversaciones “muy profundas” con Hamás, cuyo ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

Les dijimos, ‘déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos’”, afirmó Trump a los periodistas.

Contexto: Netanyahu habla de Hamás, en medio de versiones de que Israel tomará control de toda la Franja de Gaza

El mandatario declaró que es posible que algunos de los rehenes murieran recientemente.

El ejército israelí estima que 25 de los 47 cautivos que siguen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— están muertos.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu se ha marcado como objetivo la conquista definitiva de la ciudad de Gaza y las FDI han vuelto a llamar este sábado a la evacuación de la población local. El Ejército ha anunciado el establecimiento de una “zona humanitaria” en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, con vistas a la futura “expansión” de las operaciones militares en la capital gazatí.

*Con información de Europa Press y AFP

Gaza Franja de GazaIsraelGuerra Israel y Palestina

