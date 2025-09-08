Horror en Israel: seis muertos y siete heridos graves en tiroteo terrorista en Jerusalén

Un grave hecho terrorista enluta de nuevo a Israel. Seis personas murieron y una decena resultaron heridas (algunos de mucha gravedad) este lunes, 8 de septiembre, en un ataque a tiros en Jerusalén oriental, indicaron los servicios de socorro israelíes.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos “declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30”, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde, se certificó el deceso de una mujer en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, según el comunicado. Y más tarde, el ministro Gideon Saar aseguró que había una víctima más.

Una de las víctimas fatales es un joven español, Yacoob Pinto, nacido en Melilla. Tenía 25 años y se había casado hace poco.

JERUSALÉN | ATENTADO TERRORISTA EN RAMOT



Dos terroristas abrieron fuego contra civiles, dejando 16 heridos, 6 de ellos en estado grave.



Los atacantes fueron abatidos en el lugar.



— SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) September 8, 2025

El diario español, El Mundo, ha dado detalles del atentado. “Según las primeras informaciones, los dos terroristas llegaron en coche a la zona que estaba llena de gente y abrieron fuego contra el autobús de la línea 62. Un ciudadano, que iba armado, y un soldado los neutralizaron", narró el periódico.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Según la Policía, dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

ATENTADO TERRORISTA EN ISRAEL



Dos terroristas palestinos abrieron fuego contra un autobús en Jerusalén, apuntando a pasajeros, transeúntes y cualquier persona que estuviera a su alcance.

6 personas fueron asesinadas.

Más de una docena de heridos.



— Dani Lerer (@danilerer) September 8, 2025

En el reportaje de El Mundo hay un testimonio de una de las personas presentes en ese momento, Avi Toledano. “Escuché varias ráfagas de disparos que duraron una eternidad. En los primeros momentos, busqué refugio mientras los terroristas dispararon hasta que hubo silencio. He sido testigo presencial de varios ataques, pero este ha sido muy grave“.

También cuenta el testimonio de uno de los paramédicos, Ohev Yashu: “Al llegar al autobús número 62,neutralizaron a los terroristas y dimos ayuda inmediata a los heridos de bala. Niños, ancianos ... un asesinato terrible”.

El Magen David Adom indicó que unas diez personas resultaron heridas, siete de ellas graves.

Esta es la maldad a la que se enfrenta Israel.



Dos terroristas palestinos abrieron fuego contra un autobús en Jerusalén, apuntando a pasajeros, transeúntes y cualquier persona que estuviera a su alcance.

5 personas fueron asesinadas.

Más de una docena de heridos.



— Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 8, 2025

“Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”, señaló la Policía.

“Ha sido una escena muy difícil”, declaró el enfermero Fadi Dekaidek, en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

“Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, detalló el enfermero.

La oficina del primer ministro indicó que Benjamin Netanyahu estaba manteniendo una reunión “con los responsables de los servicios de seguridad”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu visita el lugar de los hechos. | Foto: AFP

Netanyahu fue al lugar de los hechos y dijo que todos deberían “unirse a la lucha contra el terrorismo”.

“Estamos en una guerra intensa en varios frentes (...) Estos asesinatos, estos atentados en todos los frentes solo aumentan nuestra determinación de completar nuestras misiones en la Franja de Gaza,Cisjordania y todos sitios. Luchamos contra el terror, contra Hamas, el régimen terrorista de los hutíes, de Irán que apoya a todos, en Gaza, contra Hizbulá“, agregó.

En un comunicado, el movimiento islamista Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los terroristas eran palestinos.

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó Hamás en un comunicado.

El mundo repudia el atentado en Israel

“Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a todo el pueblo israelí”, escribió Emmanuel Macron. “La espiral de violencia debe terminar. Solo una solución política restaurará la paz y la estabilidad para todos en la región”, agregó.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, calificó el hecho como un “cobarde atentado terrorista”.

“Mis condolencias están con las familias de las víctimas. Les deseo a los heridos una pronta recuperación”, dijo.