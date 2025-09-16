Suscribirse

Donald Trump confirmó que han derribado tres barcos con droga desde Venezuela y envió un mensaje a Nicolás Maduro

El mandatario estadounidense confirmó un tercer ataque en el Caribe, del que no entregó más detalles.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 2:52 p. m.
Nicolas Maduro Donald Trump
Donald Trump envió un mensaje a Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

En declaraciones a la prensa, a las afueras de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas armadas estadounidenses, por orden suya, derribaron una tercera embarcación narcotraficante proveniente de Venezuela. Esto, en medio del despliegue militar de Washington en el mar del Caribe.

La revelación, de la que no entregó más detalles, la brindó al ser preguntado por su respuesta a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien afirmó que Estados Unidos quiere invadir Venezuela militarmente para terminar con el régimen chavista que gobierna el vecino país desde hace más de 25 años.

“Bueno, le diría esto de inmediato. Dejen de enviar el Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, manifestó. “De hecho, derribamos tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua, no me imagino por qué. Ni siquiera barcos de pesca, no hay nadie”, aseguró Trump.

Las declaraciones del presidente Donald Trump se dieron en medio de su despegue en su gira hacia el Reino Unido, por lo cual se esperan más detalles sobre la operación militar en el Caribe de parte del mandatario o de alguno de sus funcionarios en las próximas horas.

Información en desarrollo…

