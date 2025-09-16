En declaraciones a la prensa, a las afueras de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas armadas estadounidenses, por orden suya, derribaron una tercera embarcación narcotraficante proveniente de Venezuela. Esto, en medio del despliegue militar de Washington en el mar del Caribe.

La revelación, de la que no entregó más detalles, la brindó al ser preguntado por su respuesta a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien afirmó que Estados Unidos quiere invadir Venezuela militarmente para terminar con el régimen chavista que gobierna el vecino país desde hace más de 25 años.

“Bueno, le diría esto de inmediato. Dejen de enviar el Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, manifestó. “De hecho, derribamos tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua, no me imagino por qué. Ni siquiera barcos de pesca, no hay nadie”, aseguró Trump.

🇺🇸🗣🇻🇪 "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", advierte Donald Trump a Venezuela https://t.co/831JAIRJLx pic.twitter.com/PfuF1dnhTZ — Sepa Más (@Sepa_mass) September 16, 2025

Las declaraciones del presidente Donald Trump se dieron en medio de su despegue en su gira hacia el Reino Unido, por lo cual se esperan más detalles sobre la operación militar en el Caribe de parte del mandatario o de alguno de sus funcionarios en las próximas horas.