“Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”: círculo del dictador se estaría preparando para una operación militar de EE. UU.

Según reveló El País de España, varios funcionarios del régimen consideran como inminente una intervención del gobierno Trump.

Redacción Mundo
15 de septiembre de 2025, 8:05 p. m.
Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro vive en medio de la expectativa de las tensiones con Estados Unidos.

El círculo más próximo al dictador Nicolás Maduro se ha movilizado y prepara respuestas militares y civiles ante la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, informa El País. Según el diario español, en las últimas semanas el oficialismo pasó “de la incredulidad a la sorpresa, de la sorpresa a la indignación y de la indignación al espanto”, y en los mandos castrenses reina una mezcla de alarma y organización.

Un “alto mando chavista” citado por el diario español resumió la sensación entre las filas del régimen. “Falta que nos disparen a los edificios donde estamos, coño”. Ese mismo interlocutor describió una estrategia que, en su interpretación, busca provocar pánico civil y fracturas internas.

“Están en una primera fase de amenaza… Eso era una forma de provocar un quiebre interno, de lograr que unidades militares se rebelaran”, manifiesta la fuente.

Contexto: Exfuncionario de Donald Trump revela detalles y ubicación exacta del supuesto búnker secreto de Nicolás Maduro

También se señala que el Ejecutivo y sus principales responsables militares ya no creen que el despliegue naval fuera únicamente una maniobra para forzar una negociación política, sino que se han convencido de que Washington podría estar preparando una invasión. En respuesta, el régimen ha activado discursos de movilización y medidas prácticas, desde bendiciones religiosas a tanques hasta adiestramientos masivos.

Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025.
El diario reporta un aumento en las preocupaciones de parte del dictador. | Foto: AFP

El texto destaca el papel central de figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Cabello aparece públicamente usando una gorra con el lema “Dudar es traición” y multiplica las advertencias contra disidencias internas dentro de las fuerzas armadas y el mismo régimen de Nicolás Maduro, que mantiene más de 12 años en el poder.

Maduro, por su parte, ha lanzado llamados públicos a la movilización. El diario recoge su proclama de lo que el régimen denomina Operación Independencia 200, donde También ha convocado al “pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar”, manifestó hace poco el líder del régimen chavista.

Contexto: Hablan los voluntarios que se enlistaron para pelear al lado de Maduro: “Los recibiremos con plomo”

“Estamos activando todas las capacidades de acción y despliegue para estar preparados. Si Venezuela fuera agredida por el imperio americano, (hay que) activar la lucha armada del pueblo de Venezuela en perfecta fusión popular-militar-policial”, señaló el dictador en actos públicos recientes transmitidos por la televisión venezolana.

"Nunca Maduro se había sentido tan en peligro", aseguró un funcionario del régimen.

En el plano militar, se cita al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien asegura que las fuerzas armadas están “en máxima preparación” y que la nación está dispuesta a defenderse “dando la vida” en caso de una posible intervención militar de los Estados Unidos por cuenta del gobierno de Donald Trump.

El diario también recoge el contraste en las interpretaciones internas sobre el vídeo del ataque en el Caribe que dejó 11 muertos: mientras el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez llegó a sugerir un montaje por IA, Cabello afirmó haber hablado con familiares y defendió la versión de víctimas civiles, reclamando explicaciones sobre la operación.

Contexto: Edmundo González habla de frente de una salida de Maduro: “el coraje para irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”

El País subraya que la inquietud del régimen se sustenta en su percepción de fragilidad interna y en la búsqueda de consolidar la lealtad de las fuerzas. En Miraflores, concluye el diario, la sensación dominante es de riesgo latente para el dictador y su séquito. “Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”, dice una de las fuentes consultadas.

