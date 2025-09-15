El círculo más próximo al dictador Nicolás Maduro se ha movilizado y prepara respuestas militares y civiles ante la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, informa El País. Según el diario español, en las últimas semanas el oficialismo pasó “de la incredulidad a la sorpresa, de la sorpresa a la indignación y de la indignación al espanto”, y en los mandos castrenses reina una mezcla de alarma y organización.

Un “alto mando chavista” citado por el diario español resumió la sensación entre las filas del régimen. “Falta que nos disparen a los edificios donde estamos, coño”. Ese mismo interlocutor describió una estrategia que, en su interpretación, busca provocar pánico civil y fracturas internas.

“Están en una primera fase de amenaza… Eso era una forma de provocar un quiebre interno, de lograr que unidades militares se rebelaran”, manifiesta la fuente.

También se señala que el Ejecutivo y sus principales responsables militares ya no creen que el despliegue naval fuera únicamente una maniobra para forzar una negociación política, sino que se han convencido de que Washington podría estar preparando una invasión. En respuesta, el régimen ha activado discursos de movilización y medidas prácticas, desde bendiciones religiosas a tanques hasta adiestramientos masivos.

El diario reporta un aumento en las preocupaciones de parte del dictador. | Foto: AFP

El texto destaca el papel central de figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Cabello aparece públicamente usando una gorra con el lema “Dudar es traición” y multiplica las advertencias contra disidencias internas dentro de las fuerzas armadas y el mismo régimen de Nicolás Maduro, que mantiene más de 12 años en el poder.

Maduro, por su parte, ha lanzado llamados públicos a la movilización. El diario recoge su proclama de lo que el régimen denomina Operación Independencia 200, donde También ha convocado al “pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar”, manifestó hace poco el líder del régimen chavista.

“Estamos activando todas las capacidades de acción y despliegue para estar preparados. Si Venezuela fuera agredida por el imperio americano, (hay que) activar la lucha armada del pueblo de Venezuela en perfecta fusión popular-militar-policial”, señaló el dictador en actos públicos recientes transmitidos por la televisión venezolana.

“Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”, aseguró un funcionario del régimen. | Foto: GETTY IMAGES

En el plano militar, se cita al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien asegura que las fuerzas armadas están “en máxima preparación” y que la nación está dispuesta a defenderse “dando la vida” en caso de una posible intervención militar de los Estados Unidos por cuenta del gobierno de Donald Trump.

El diario también recoge el contraste en las interpretaciones internas sobre el vídeo del ataque en el Caribe que dejó 11 muertos: mientras el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez llegó a sugerir un montaje por IA, Cabello afirmó haber hablado con familiares y defendió la versión de víctimas civiles, reclamando explicaciones sobre la operación.