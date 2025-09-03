Trump vuelve a advertir a Maduro por narcotráfico hacia Estados Unidos: “Tenemos que proteger nuestro país y lo vamos a hacer”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este miércoles el tono de sus críticas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que responsabilizó de estar detrás de graves problemas de seguridad que afectan directamente a su país, esto después del despliegue militar y el ataque contra una lancha cargada con drogas en el Caribe que dio de baja a 11 supuestos narcotraficantes.

Durante una reunión bilateral con su homólogo de Polonia, el mandatario estadounidense aseguró que Venezuela se ha convertido en uno de los principales focos de desestabilización en la región. “Venezuela ha sido uno de los peores actores. Han estado enviando millones de personas a nuestro país, entre ellos miembros de algunas de las peores pandillas del mundo. Vaciaron sus cárceles y las mandaron a Estados Unidos”, afirmó.

Trump vinculó de manera directa al régimen venezolano con el narcotráfico y con el incremento de la migración irregular. “Han sido muy malos, tanto en términos de drogas como en enviar algunos de los peores criminales a nuestro país. Eso ha causado un problema tremendo”, subrayó el mandatario, en un nuevo señalamiento contra Maduro en medio de la escalada diplomática entre Washington y Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló acerca del narcotráfico proveniente desde Venezuela. | Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump defendió la acción militar y sostuvo que existían pruebas claras sobre el cargamento. “Había enormes cantidades de drogas en ese bote, tenemos grabaciones de ellos hablando. Esas drogas iban a matar a mucha gente. Todos lo entienden. Estaban llenos de bolsas con droga. Obviamente, no lo volverán a hacer”, afirmó.

El presidente insistió en que la operación tuvo un carácter disuasivo y que representa un mensaje a otras organizaciones criminales que intenten enviar drogas hacia su país. “Cuando vean esa grabación, muchos otros van a decir: ‘Mejor no lo intentemos’. Tenemos que proteger nuestro país y lo vamos a hacer”, añadió.

Ya ayer, el presidente se había referido a la operación y atacando al dictador venezolano. “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, comenzó diciendo el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Donald Trump advirtió al régimen de Nicolás Maduro en medio del despliegue militar en el Caribe. | Foto: Getty Images

“El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, agregó.