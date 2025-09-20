Investigan la muerte de joven latino en una montaña rusa en parque de Orlando, Florida: esto reveló la autopsia

Las autoridades del estado de la Florida, Estados Unidos, investigan las circunstancias en las que murió un hombre de 32 años en el parque temático Epic Universe de Universal, ubicado en Orlando.

La víctima, que fue identificada como Kevin Rodríguez, murió luego de subirse a la montaña rusa Stardust Racers, la cual inaugurada junto con el parque en mayo pasado.

De acuerdo con información de la oficina del Sheriff del Condado de Orange y declaraciones de Universal Orlando, el hombre fue encontrado inconsciente al bajar de la atracción, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico, en donde falleció al poco tiempo.

De acuerdo con Telemundo, Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, señaló tras la autopsia que la causa de la muerte fueron “múltiples lesiones por impacto contundente”, producidas de manera “accidental”. Sin embargo, no fueron mencionadas cuáles las lesiones ni en qué parte del cuerpo ocurrieron.

Según se conoció, el fallecido estaba en silla de ruedas debido a una lesión en la columna. Su familia señaló que era persona única en una publicación en redes.

“A pesar de los obstáculos y restricciones que encontró a lo largo de su vida, Kevin los enfrentó con gracia, fortaleza y un espíritu inquebrantable. Superó mucho, y lo hizo con una resiliencia y humildad silenciosas”, expresaron sus familiares en la publicación.

¿Cómo es ‘Stardust Racers’?

Stardust Racers es una montaña rusa de acero “dual-lanzamiento” (dual-launch), con dos trenes que compiten uno contra otro.

La atracción alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora (100 km/h), alturas máximas de unos 133 pies, y recorre alrededor de 5,000 pies de pista (1,500 metros).

Montaña rusa Stardust Racers | Foto: Foto: Fox 35

Según WESH, tiene elementos técnicos exigentes, como inversiones, lanzamientos bruscos, cambios de velocidad y maniobras como el ‘Celestial Spin’.

Personas con problemas de salud preexistentes, sensibilidad a luces estroboscópicas, condiciones cardíacas, cervicales o de espalda, entre otras, son advertidas de no usar la atracción.

‘Stardust Racers’, cerrada

La Stardust Racers permanecerá cerrada mientras dura la investigación.

Aunque los parques temáticos tienen estándares estrictos de seguridad, incidentes como este llaman la atención pública sobre protocolos de seguridad, mantenimiento de las atracciones, entrenamiento del personal y la forma como se activan los protocolos cuando ocurren situaciones de emergencia, como la mencionada.

Este suceso es particularmente significativo porque ocurrió menos de cuatro meses después de la apertura de Epic Universe, lo que podría generar debates sobre la puesta en marcha, pruebas iniciales de las atracciones, y supervisión de los sistemas de seguridad.