Dos padres y sus tres hijos pequeños murieron trágicamente en una violenta colisión frontal con un conductor que circulaba en sentido contrario de la carretera en Colorado la madrugada del pasado lunes, 4 de agosto.

La familia de cinco personas estaba conduciendo una camioneta SUV GMC Yukon en el carril hacia el sur de una autopista poco después de las 7:00 a.m. cuando el otro conductor cambió del carril hacia el norte y se estrelló con tanta fuerza que ambos vehículos estallaron en llamas, informó el medio KUSA.

Andrés Cabral-Bañuelos, de 2 años; Manuel Cabral Bañuelos, de 5 años; María Cabral-Bañuelos de 12 años; Andrea Bañuelos-Salazar de 30 años; y Manuel Cabral-Torres, de 34 años, murieron en el lugar a pesar de los mejores esfuerzos de los socorristas para salvarlos.

Los seres queridos de la familia han creado una campaña de GoFundMe verificada, para recaudar fondos | Foto: FB/fany.arellano.7737

El conductor de la Ford F-150, identificado como un hombre de 25 años de Parker, fue trasladado a un hospital con lesiones que ponían en peligro su vida, según informaron medios locales.

Los seres queridos de la familia han creado una campaña de GoFundMe verificada. Buscan $40,000 dólares en donaciones para cubrir los gastos del funeral y el transporte.

“Esta es una tragedia desgarradora y estamos aquí para apoyar a aquellos que se han visto directamente afectados, junto con familiares, amigos y nuestra comunidad, lo mejor que podamos durante este momento difícil”, publicó el distrito en las redes sociales.

La familia Cabral-Banuelos vivía en Kremmling, Colorado, un pequeño pueblo a unas 100 millas de Denver.

La familia colisionó con un vehículo de frente | Foto: FB/fany.arellano.7737

“En un instante, los cinco se fueron. Una sola persona es dura para muchos, pero cinco, es simplemente muy duro. Perderlos a los cinco, todos al mismo tiempo. El menor tenía 2 años y el mayor 12. Tenían toda la vida por delante. Es muy triste pensarlo”, dijo Javier Torres-García, primo de Manuel, a KDVR.

La familia dice que están agradecidas por las muestras de amor y apoyo de la comunidad. “Estoy impactado”, dijo Javier. “Estoy tan agradecido por la amabilidad de la gente. Es increíble; lo aprecio muchísimo”.

En un comunicado emitido el miércoles, 6 de agosto, por la tarde, el director de la Patrulla Estatal de Colorado, Matthew C. Packard, abordó el reciente aumento de accidentes mortales en el estado e instó a la ciudadanía a priorizar la seguridad.

“A pesar de la tendencia a la baja en accidentes mortales en Colorado este año, estos dos últimos meses han sido devastadores para los seres queridos y las comunidades afectadas por las violentas colisiones frontales”, dijo Packard.

Se ha incrementado el número de accidentes en esta zona a las afueras de Denver. Imagen de referencia | Foto: Twitter:@FHPMiami