Murió una familia entera en accidente de tránsito en Estados Unidos: “Tragedia indescriptible”

La Patrulla Estatal de Colorado está investigando la causa del accidente que dejó 5 personas muertas.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 12:46 p. m.
Todos murieron en un accidente automovilístico en una carretera de Colorado el 4 de agosto de 2025.
Todos murieron en un accidente automovilístico en una carretera de Colorado el 4 de agosto de 2025. | Foto: GoFundME

Dos padres y sus tres hijos pequeños murieron trágicamente en una violenta colisión frontal con un conductor que circulaba en sentido contrario de la carretera en Colorado la madrugada del pasado lunes, 4 de agosto.

La familia de cinco personas estaba conduciendo una camioneta SUV GMC Yukon en el carril hacia el sur de una autopista poco después de las 7:00 a.m. cuando el otro conductor cambió del carril hacia el norte y se estrelló con tanta fuerza que ambos vehículos estallaron en llamas, informó el medio KUSA.

Andrés Cabral-Bañuelos, de 2 años; Manuel Cabral Bañuelos, de 5 años; María Cabral-Bañuelos de 12 años; Andrea Bañuelos-Salazar de 30 años; y Manuel Cabral-Torres, de 34 años, murieron en el lugar a pesar de los mejores esfuerzos de los socorristas para salvarlos.

Los seres queridos de la familia han creado una campaña de GoFundMe verificada, para recaudar fondos
Los seres queridos de la familia han creado una campaña de GoFundMe verificada, para recaudar fondos | Foto: FB/fany.arellano.7737

El conductor de la Ford F-150, identificado como un hombre de 25 años de Parker, fue trasladado a un hospital con lesiones que ponían en peligro su vida, según informaron medios locales.

Los seres queridos de la familia han creado una campaña de GoFundMe verificada. Buscan $40,000 dólares en donaciones para cubrir los gastos del funeral y el transporte.

“Esta es una tragedia desgarradora y estamos aquí para apoyar a aquellos que se han visto directamente afectados, junto con familiares, amigos y nuestra comunidad, lo mejor que podamos durante este momento difícil”, publicó el distrito en las redes sociales.

La familia Cabral-Banuelos vivía en Kremmling, Colorado, un pequeño pueblo a unas 100 millas de Denver.

La familia colisionó con un vehículo de frente
La familia colisionó con un vehículo de frente | Foto: FB/fany.arellano.7737

“En un instante, los cinco se fueron. Una sola persona es dura para muchos, pero cinco, es simplemente muy duro. Perderlos a los cinco, todos al mismo tiempo. El menor tenía 2 años y el mayor 12. Tenían toda la vida por delante. Es muy triste pensarlo”, dijo Javier Torres-García, primo de Manuel, a KDVR.

La familia dice que están agradecidas por las muestras de amor y apoyo de la comunidad. “Estoy impactado”, dijo Javier. “Estoy tan agradecido por la amabilidad de la gente. Es increíble; lo aprecio muchísimo”.

En un comunicado emitido el miércoles, 6 de agosto, por la tarde, el director de la Patrulla Estatal de Colorado, Matthew C. Packard, abordó el reciente aumento de accidentes mortales en el estado e instó a la ciudadanía a priorizar la seguridad.

“A pesar de la tendencia a la baja en accidentes mortales en Colorado este año, estos dos últimos meses han sido devastadores para los seres queridos y las comunidades afectadas por las violentas colisiones frontales”, dijo Packard.

Cinco muertos y un herido en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos
Se ha incrementado el número de accidentes en esta zona a las afueras de Denver. Imagen de referencia | Foto: Twitter:@FHPMiami

“Los accidentes en sentido contrario y en sentido contrario de la vía suelen ser consecuencia de la incapacidad, la conducción distraída o el exceso de velocidad. Nuestros agentes policiales investigan este tipo de infracciones a diario para prevenir lesiones y muertes innecesarias”, agregó el oficial de policía.

