Turismo en Orlando, Estados Unidos: aliste sus maletas y prepare una aventura para toda la familia

En el corazón de la Florida, las ciudades de Orlando y Tampa ofrecen una mezcla de atracciones emocionantes, espectáculos impresionantes y encuentros mágicos con personajes y seres favoritos. Sus parques albergan parques que transportan a mundos de aventura, fantasía y mucha naturaleza.

Emoción para todos: con montañas rusas desafían la gravedad, la variedad está a la orden del día.

Seaworld Orlando es un parque de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Un océano de emociones

SeaWorld Orlando es un destino adecuado para familias y amantes de la vida marina, que ofrece una combinación de emocionantes atracciones y observación de animales.

Sus montañas rusas son diversión extrema

Mako es quizá una de las más retadoras y divertidas por ser la más rápida y alta de toda la Florida; conocida como una hypercoaster, tiene caídas intensas, da la sensación de flotar en el aire y cuando se piensa que ya terminar el recorrido, su final es inesperado. Tip: si les gusta la adrenalina, vayan adelante.

Montaña rusa Mako en Seaworld Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Pipeline: es la más reciente montaña rusa de Seaworld y una de las más novedosas. Si le gusta surfear, esta es la ideal, porque simula el surfeo de olas gigantes, por lo cual su principio es ir de pie con un asiento que se ajusta todo el camino a la estatura y a los movimientos del ‘surfeo’. Tip: ir adelante es increíble.

Montaña rusa Pipeline en Seaworld Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Manta es completamente diferente a las montañas rusas clásicas, porque simula el ‘vuelo’ de una mantarraya. Quienes se atreven a ir en ella giran y dan vueltas sin parar en posición horizontal, acostados boca abajo, con emocionantes puntos en los que parece que se toca el suelo, el agua o la vegetación. Tip: no importante donde vayas, la experiencia es similar.

Montaña rusa Manta en Seaworld Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Ice Breaker: sorprende pues su lanzamiento, que inicia como toda montaña rusa, cambia inesperadamente, se devuelve como para tomar impulso y toma ‘vuelo’. Tip: vayan adelante.

Montaña rusa Icebreaker en Seaworld Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Kraken : con la temática de esa mítica criatura marina, esta montaña rusa ofrece máxima velocidad y una sensación de vuelo pues los pies no se apoyan sobre una superficie. Tip: vayan adelante.

: con la temática de esa mítica criatura marina, esta montaña rusa ofrece máxima velocidad y una sensación de vuelo pues los pies no se apoyan sobre una superficie. Tip: vayan adelante. Atlantis: es acuática, por lo que hay que prepararse para mojarse mientras se descubren las ruinas de Atlantis. Tip: con los pequeños es genial.

Adrenalina extrema

Busch Gardens es el parque para quienes quieren emociones fuertes y, al tiempo, son amantes de la vida silvestre.

Las montañas rusas más altas

Iron Gwazi: esta es una de las más extremas de Orlando y Tampa. Una atracción híbrida de madera y acero, de las más auténticas y clásicas experiencias en montañas rusas, con un alto inicio, acompañado de una empinadísima caída, numerosas vueltas y velocidades de hasta 122 kilómetros por hora. Tip: para los más valientes, ir adelante es una gran diferencia en la experiencia.

Iron Gwazi Busch Gardens Tampa, montaña rusa de Busch Gardens Tampa Bay (Florida, Estados Unidos). | Foto: United Parks and Resorts

Iron Gwazi Busch Gardens Tampa, montaña rusa de Busch Gardens Tampa Bay (Florida, Estados Unidos). | Foto: United Parks and Resorts

Sheikra: Esta es una experiencia con nivel de inmersión máximo. Con un ascenso hasta los 61 metros de altura, una vista impresionante del parque y del horizonte de Tampa, antes de ser suspendido varios segundos justo al borde de una caída de 90 grados, seguida de un gran giro Immelmann, un túnel y un chapuzón para el espectador. Tip: si la emoción al límite es lo propio, los asientos de los bordes en la primera línea son ideales.

Sheikra, montaña rusa de Busch Gardens Tampa Bay (Florida, Estados Unidos). | Foto: United Parks and Resorts

Cobra’s Curse: Esta es una emocionante montaña con carros giratorios, ascensos muy emocionantes, cambios sorpresivos de dirección y un recorrido que simula el movimiento de una cobra gigante. Tip: es una atracción para disfrutar, no para pensar.

Cobra's Curse, montaña rusa de Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos): | Foto: United Parks and Resorts

Cheetah Hunt: esta es la montaña rusa que hace sentir la velocidad y agilidad de un guepardo, con lanzamientos, giros en espiral, curvas y colinas en más de un kilómetro de recorrido.

Cheetah Hunt, montaña rusa en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos). | Foto: United Parks and Resorts

Montu: si sentir adrenalina es lo suyo, con la sensación de volar a tope, esta es perfecta. Con los pies libres, esta es una montaña rusa invertida, de las más largas del mundo.

Montu, montaña rusa en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos). | Foto: United Parks and Resorts

Kumba: Conocida por sus siete inversiones, incluyendo un loop vertical, un dive loop, un zero-g roll y dos corkscrews, Kumba proporciona una experiencia de alta velocidad y giros constantes que desafían la gravedad.

Serengeti Flyer

Si de sacar el niño interior se trata, Serengeti Flyer es la atracción indicada. Este es un columpio gigante, el más alto y rápido del mundo en su tipo, y ofrece vistas espectaculares del Serengeti Plain del parque.

Serengeti Flyer, en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos). | Foto: United Parks and Resorts

Falcon’s Fury

El top de las atracciones para los límites de la valentía es Falcon’s Fury, una increíble torre de caída libre de 102 metros de altura, la más alta de Norteamérica. El ascenso puede ser espeluznante, al tiempo que asombroso por la imponente vista del parque y el horizonte de Tampa. Tras segundos de ascenso que parecen eternos, en la cima, los pasajeros son girados 90 grados, quedando boca abajo, con la mirada puesta en el suelo, por lo que la sensación puede ser tan aterradora como emocionante. Tras 10 segundos suspendidos, sus pasajeros caen a casi 100 kilómetros por hora, con una sensación de ingravidez única.