Toboganes acuáticos: una experiencia a toda velocidad

En Orlando, donde el turismo va desde emocionantes montañas rusas hasta el descanso absoluto, pasando por la observación animal, hay un destino que reúne alternativas para toda la familia.

En el parque Aquatica, ideal para familias con niños pequeños y adolescentes, y también para grupos de amigos que deseen un día lleno de risas y chapuzones bajo el sol de la Florida, hay toboganes para disfrutar un gran día.

Esta es una lista de algunos de los más divertidos.

Parque Aquatica Orlando, en Seaworld, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Toboganes a máxima velocidad

Ihu’s Breakaway Falls: Es el tobogán más arriesgado del parque, ideal para quienes aman la adrenalina y no temen lo inesperado. Su caída libre, casi vertical, luego de que el piso se abre bajo los pies justifican por qué no solo es la torre de caída libre más alta y empinada de Orlando, sino por qué muchos la catalogan como apta ‘solo para los más valientes’.

Ihu's Breakaway Falls, tobogán en Aquatica Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Omaka Rocka: este tobogán en forma de embudo impulsa hacia adelante y hacia atrás a los ocupantes de un deslizador antes de un gran chapuzón final. Tip: si van dos en el deslizador, la experiencia es mejor por la velocidad.

Tobogán Omaka Rocka en Aquatica Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Ray Rush: perfecto para familias y grupos de amigos, este increíble tobogán lleva a cuatro ocupantes en una balsa que es impulsada por potentes chorros de agua hasta una sección en forma de plato, para luego caer en una parte con forma de aleta de mantarraya que hace oscilar la balsa para el máximo de diversión.

Tobogán Ray Rush en Aquatica Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Taumata Racer: Es una increíble carrera de alta velocidad para hacer en grupo; cada uno se desliza sobre una colchoneta boca abajo hasta llegar a la meta. Tip: si la competencia y la adrenalina son lo suyo, es perfecta.

Tobogán Taumata Racer en Aquatica Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Karekare curl: gran atracción que simula una ola en forma de curva, con 110 metros de extensión, ideal para un momento de adrenalina. Tip: si gusta la sensación de gravedad 0, esta es la suya.

Tobogán Kare Kare Curl en Aquatica Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts