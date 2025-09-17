Oasis de descanso en medio de Orlando: turismo de lujo y familiar para dejar de lado las preocupaciones

¿Y qué tal si supiera que Orlando, en Estados Unidos, tiene planes de descanso y lujo, combinados con la dosis de diversión familiar ideal y la sensación de estar en una playa del Caribe?

Orlando es más conocida por ser una ciudad de parques temáticos con increíbles montañas rusas, pero también ofrece escenarios para aprender de rescate animal y conservación de especies, para una cómoda diversión familiar o para vivir una experiencia tipo all-inclusive.

Aquatica Orlando. | Foto: Aquatica Orlando

Relajación y playa, en Orlando

Aquatica es un parque temático que se caracteriza por ofrecer una gran experiencia dentro de Orlando: tiene ríos lentos para relajarse, playas de blanca arena para tomar un descanso o el sol y vivir una experiencia como si se estuviera a la orilla del mar Caribe.

Experimentarlo cuesta desde 50 dólares por día por persona, más 26 de comidas incluidas para todo el día cada 90 minutos, para un total de 76 dólares en promedio la experiencia más económica.

Pero también se puede alquilar cabañas y tener un upgrade de la experiencia, desde 40 dólares por un toldo y dos tumbonas dependiendo de la época y la antelación de la compra, hasta la experiencia de una cabaña privada, bebidas y comidas incluidas, refrigerador, servicio de alimentación en la cabaña, toallas y descuentos en compras dentro del parque, desde los 199 dólares dependiendo de la época del año y de la antelación con la que se compre.

Cabaña en Aquatica Orlando, de United Parks and Resorts. | Foto: United Parks and Resorts

Lujo, descanso y una gran experiencia bajo el agua

Perfecto para un gran día de descanso, Discovery Cove puede ser un plan para toda la familia, luego de varios días de diversión extrema.

Esta es, además, la oportunidad para descansar de las obligaciones de todo viaje, como hacer pagos o cargar maletas.

Discovery Cove Orlando. | Foto: Discovery Cove Orlando

En este oasis, la experiencia es todo incluido y puede ser exclusiva si se alquilan cabañas. Los precios varían según la temporada y el día de la semana, por lo cual se recomienda siempre verificar el precio para la fecha específica de su visita en el sitio web oficial de Discovery Cove.

La experiencia de un día, con desayuno y almuerzo incluidos, bebidas no alcohólicas, toallas y parqueadero gratuito, arranca en 150 dólares por persona.

Discovery Cove Orlando. | Foto: Discovery Cove Orlando

A esa vivencia se le pueden agregar experiencias como un tour bajo el agua en uno de los acuarios (desde 60 dólares adicionales) y paquete de fotos por 250 dólares.

Además, se puede realizar un upgrade alquilando cabañas privadas, que van desde los 299 dólares, con bebidas refrescantes no alcohólicas y toallas incluidas, hasta la experiencia más VIP, que alcanza los 899 dólares e incluye bebidas alcohólicas, experiencias inmersivas como SeaAdventure —para hacer una inmersión—, reserva de mesas en restaurantes y host exclusivo para la cabaña.