El centenario árbol en la Florida que es amenazado por un proyecto de construcción

Un árbol en Estados Unidos logró detener un proyecto de construcción en la ciudad de Fort Lauderdale, ubicada en el estado de Florida, luego de que este espécimen se convirtiera en todo un referente para los ciudadanos de la zona. Además, grupos ambientalistas, quienes se mostraron en contra del complejo de apartamentos que sería construido, ya que el desarrollo de la obra implicaba la tala del ejemplar con más de 100 años de existencia.

Según medios locales, justamente este jueves 4 de agosto, luego de unos nueve meses de preparación, el árbol de la lluvia o albizia samán, por su nombre científico, fue trasplantado en medio de un delicado y costoso proceso. Se estima que el centenario árbol pesó unas 1.5 millones de libras y cuenta con unos 30 metros de altura, por lo que el traslado tuvo que involucrar maquinaria pesada y específica.

“Ahora, el nuevo plan exige reubicar el árbol de la lluvia más cerca del New River. En febrero, la ciudad aprobó el nuevo plan para reubicar el árbol, que incluye que el desarrollador deposite $ 1 millón para mantenerlo durante cinco años como garantía con la ciudad en función de la salud del árbol”, explicó la compañía a cargo del complejo de apartamentos, Cymbal DLT, con respecto al proceso que se llevó para reubicar el ejemplar a pesar de los altos costos que representaba.

Y con respecto a la nueva ubicación del árbol, la compañía resaltó que los deseos de la vecindad, quienes insistieron en que el samán fuera puesto en un lugar cercano al río, fue una coincidencia con el comité científico que llevó el caso, quienes indicaron que esta ubicación fortalecería al ejemplar.

“La abogada de Fort Lauderdale, Stephanie J. Toothaker, que representa a Cymbal en la solicitud, dijo que querían mover el árbol a un lugar donde los residentes del proyecto, los visitantes del paseo fluvial y las personas que navegan en bote pudieran celebrarlo. Los expertos en árboles del desarrollador determinaron que el árbol sería más saludable en la nueva ubicación cerca del río”, indicó la compañía en un comunicado de prensa.

Latino en EE. UU. fue impactado en dos oportunidades por un rayo

Una historia insólita es la que solo José Campos puede contar luego de haber tocado la muerte en dos oportunidades. Este personaje es un hondureño que vive en los Estados Unidos y ha sobrevivido a la descarga eléctrica que producen los rayos durante una lluvia o una tormenta.

Este ciudadano proveniente de Honduras, hace cuatro años se encontraba trabajando al aire libre cuando de repente recibió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente en el punto donde estaba. Sin embargo, aseguró que esta no fue la primera vez que un rayo lo impacta.

En este sentido, en diálogo con Telemundo explicó que cuando vivía en su país natal tuvo la primera experiencia con un rayo, cuando este lo impacto.

Campos narró que en abril de 2018 estaba trabajando en la ciudad de Nueva York y allí fue donde recibió la segunda descarga.

“Fue un segundo. Sentí un calor en todo el cuerpo y sentí como que me estaba quemando”, señaló y agregó que “allí perdí el conocimiento, ya no me acuerdo”.

Luego de recibir atención médica y ser estabilizado, José Campos salió en silla de ruedas del hospital, con un sorprendente parte médico, el cual arrojó que el paciente no sufrió quemaduras graves en sus órganos, pero sí tuvo afectaciones en algunos de sus nervios.

Luego de estas dos experiencias y, además de sobrevivir para contarlo, Campos es consciente de que con la fuerza de la naturaleza no se juega y aseguró que le dan miedo los rayos y que cada que hay tormenta le dan nervios.