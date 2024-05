Muere Paul Auster: el escritor de “La trilogía de Nueva York” padeció un agresivo cáncer y duras tragedias al final de su vida

En un texto publicado en agosto de 2023 en Instagram, Hustvedt reconoció que la enfermedad no daba tregua a Auster. “El paciente, y yo a su lado, hemos viajado por esta carretera, hemos tenido retrasos y hemos rodado en círculos. Aún no hemos llegado al cartel que indica el final del camino: Usted está saliendo de Cancerlandia”, escribió junto a fotos de los dos cuando eran más jóvenes.

Historias de padre e hijo

“Me había topado contra un muro en mi trabajo. Estaba bloqueado y me sentía miserable, mi matrimonio se estaba desmoronando, no tenía dinero. Estaba acabado”, dijo a The New York Times en 1992. El punto de inflexión se dio en 1979 con la repentina muerte de su padre, cuya herencia le permitió dedicarse a la escritura.