Brutal ataque en Bogotá: hombre habría golpeado dos veces en la cabeza con una piedra a guardia de seguridad

La inseguridad en Bogotá continúa siendo motivo de preocupación para los habitantes de la capital. Esta vez, un hecho registrado en el barrio Modelia generó alarma entre la comunidad, luego de que un guarda de seguridad fuera presuntamente atacado por un hombre que habría intentado robarle sus pertenencias.

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El hecho quedó registrado en video y muestra los momentos previos y posteriores a la agresión. En las imágenes se observa cómo el señalado atacante permanece durante algunos segundos cerca del guarda, aparentemente vigilando sus movimientos, hasta que toma una piedra del suelo y se acerca a él.

Posteriormente, el hombre habría utilizado la roca para golpear al trabajador directamente en la cabeza. Tras el primer impacto, el guarda cayó al suelo y quedó tendido en la vía, mientras el presunto agresor tomó nuevamente la piedra y le propinó un segundo golpe en la cabeza.

La situación generó preocupación entre quienes conocieron lo ocurrido, debido a la violencia utilizada durante el ataque. De acuerdo con lo registrado en las imágenes, el hombre permaneció junto al guarda después de la agresión y posteriormente habría revisado sus pertenencias.

El brutal ataque tiene indignada a la comunidad de la zona. Foto: Capturas tomadas de redes sociales / API

Según los testimonios entregados por habitantes del sector a Citytv, el presunto delincuente habría aprovechado que el trabajador se encontraba en el suelo para llevarse algunos de sus objetos personales. Entre los elementos que habría sustraído también estaría una bicicleta en la que se movilizaba el guarda.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Modelia, especialmente por la violencia con la que se habría producido el ataque. La agresión ocurrió en un espacio público y, según vecinos del sector, durante los últimos meses se habrían presentado varios hechos de inseguridad en la zona, aumentando la preocupación entre quienes viven y trabajan allí.

Los testimonios recogidos por el medio de comunicación también señalan que el guarda de seguridad habría quedado en delicado estado de salud como consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza. Su condición habría generado preocupación entre sus familiares, quienes permanecen atentos a su evolución.

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Hasta el momento, los hechos deben ser entendidos como una denuncia sobre un presunto intento de hurto y una agresión, mientras las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer plenamente qué ocurrió y determinar la identidad y responsabilidad de la persona involucrada.

El video del ataque ha llamado la atención de los habitantes de la zona y vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en distintos sectores de Bogotá, particularmente frente a hechos en los que los delincuentes recurren a la violencia para cometer robos.