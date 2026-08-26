¿Qué es el Regiotram? El ambicioso proyecto respaldado por Abelardo De La Espriella durante reunión con Galán

Tras la alocución realizada por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Abelardo De La Espriella, presidente de la República, se dieron a conocer varias noticias. Una de ellas fue el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá. Asimismo, se anunció el respaldo del Gobierno Nacional a diferentes proyectos que buscan fortalecer y mejorar la movilidad de la capital.

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Entre las iniciativas mencionadas durante la reunión se encuentra el Regiotram de Occidente, un tren de cercanías que, de acuerdo con los comunicados oficiales, funcionará completamente con energía eléctrica. El proyecto tiene como propósito facilitar los desplazamientos de las personas que diariamente se movilizan entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, ya sea por motivos laborales, académicos o para hacer diferentes actividades.

Según lo informado, este sistema de transporte tendría capacidad para movilizar aproximadamente 13.000 pasajeros al día y contará con estaciones ubicadas en municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, que estarán conectados con diferentes sectores de Bogotá. De esta manera, el Regiotram tendrá una operación que combinará recorridos urbanos y suburbanos.

La obra aprovechará principalmente el corredor férreo que ya existe y tendrá una extensión cercana a los 40 kilómetros. De este recorrido, aproximadamente 25 kilómetros estarán ubicados en los municipios de Cundinamarca contemplados dentro del proyecto, mientras que los 15 kilómetros restantes estarán distribuidos dentro de Bogotá.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la iniciativa es el tiempo estimado de desplazamiento. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bogotá, el trayecto completo entre la capital y Facatativá podría realizarse en aproximadamente 60 minutos, lo que representaría una reducción considerable frente a los tiempos que actualmente gastan los ciudadanos para realizar este recorrido.

Por otro lado, entre los puntos previstos se encuentra la conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá, específicamente en inmediaciones de la estación de la calle 26 con avenida Caracas. Allí los pasajeros podrían efectuar el cambio entre ambos sistemas para continuar sus recorridos hacia otros sectores de la capital.

En cuanto al recorrido dentro de Bogotá, el Regiotram tendría como uno de sus puntos de inicio la carrera 17 con avenida calle 6. Desde allí avanzaría por la carrera 17 hacia el sur hasta la calle 20 y posteriormente tomaría dirección hacia el occidente para incorporarse al corredor férreo existente.

Durante este trayecto, el sistema atravesaría importantes corredores viales de la ciudad, entre ellos la NQS, la avenida de Las Américas, la carrera 50, la carrera 68, la avenida Boyacá, el Canal San Francisco y la avenida Ciudad de Cali, hasta llegar a la estación Fontibón.

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A partir de este punto, el recorrido continuaría por el corredor férreo de Occidente en dirección hacia el occidente, hasta alcanzar el límite entre Bogotá y el municipio de Funza. Posteriormente, la infraestructura seguiría hacia los demás municipios contemplados en el proyecto, entre ellos Madrid y Facatativá.

Con este proyecto, las autoridades buscan fortalecer la conexión entre Bogotá y diferentes municipios, ofreciendo una alternativa de transporte eléctrico que permita reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de movilidad de miles de ciudadanos. La iniciativa hace parte de las obras que se proyectan para transformar la movilidad de la capital y su relación con los municipios vecinos.