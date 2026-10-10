Más rigor y transparencia para la seguridad privada en Colombia: el gremio respalda las medidas del Gobierno nacional

Empresas Colombianas de Seguridad (E.C.O.S.), en cabeza de sus principales líderes, el doctor José Saavedra, presidente de E.C.O.S.; la doctora Gloria Muriel, vicepresidente; la doctora Claudia Díaz, segunda vicepresidente, y en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva y las empresas afiliadas al gremio (que representan a más de 75.000 guardas de seguridad), respalda las iniciativas del Gobierno nacional orientadas a fortalecer el sector de la vigilancia y la seguridad privada, y a robustecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control que garantizan que esta actividad se ejerza con estricto apego a la ley.

El gremio considera indispensable que las autoridades actúen con firmeza frente a cualquier empresa o persona que se aparte del marco legal. Un control más riguroso no es una amenaza para el sector: es una garantía para las empresas que cumplen, sus trabajadores y los millones de colombianos que a diario confían en estos servicios.

Más de 75.000 guardas de seguridad son representados por E.C.O.S. Foto: SEGURIDAD DE COLOMBIA

La razón de ser de la seguridad privada es prevenir y disuadir el delito, proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y actuar como aliada de las autoridades. Miles de vigilantes cumplen esta labor cada día en conjuntos residenciales, empresas, comercios, entidades públicas e infraestructura estratégica del país.

“La seguridad privada está del lado de la ley. Apoyamos toda acción que dignifique nuestro oficio, eleve los estándares y asegure que quienes prestan este servicio lo hagan con rigor y transparencia. Nuestra misión es complementar la labor de las autoridades, prevenir el delito y proteger a los colombianos”, explicaron desde Empresas Colombianas de Seguridad (E.C.O.S.).

A este aporte a la seguridad se suma un impacto social y económico significativo: el sector genera más de 400.000 empleos formales en una actividad regulada y sometida a la supervisión permanente del Estado.

Así, E.C.O.S. reitera su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás autoridades, con el propósito de consolidar un sector cada vez más profesional, formal y confiable, al servicio de la institucionalidad y de todos los colombianos.

*INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.