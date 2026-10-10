Información institucional

Más rigor y transparencia para la seguridad privada en Colombia: el gremio respalda las medidas del Gobierno nacional

Empresas Colombianas de Seguridad (E.C.O.S.) respalda el fortalecimiento del control estatal sobre la vigilancia y la seguridad privada impulsado por el Gobierno nacional. Una medida que, aseguran, garantiza el rigor y la transparencia de sus servicios.

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Redacción Semana
10 de octubre de 2026 a las 1:11 p. m.
Más de 75.000 guardas de seguridad en Colombia son representados por E.C.O.S. (Empresas Colombianas de Seguridad).
Más de 75.000 guardas de seguridad en Colombia son representados por E.C.O.S. (Empresas Colombianas de Seguridad). Foto: E.C.O.S. - API

Empresas Colombianas de Seguridad (E.C.O.S.), en cabeza de sus principales líderes, el doctor José Saavedra, presidente de E.C.O.S.; la doctora Gloria Muriel, vicepresidente; la doctora Claudia Díaz, segunda vicepresidente, y en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva y las empresas afiliadas al gremio (que representan a más de 75.000 guardas de seguridad), respalda las iniciativas del Gobierno nacional orientadas a fortalecer el sector de la vigilancia y la seguridad privada, y a robustecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control que garantizan que esta actividad se ejerza con estricto apego a la ley.

El gremio considera indispensable que las autoridades actúen con firmeza frente a cualquier empresa o persona que se aparte del marco legal. Un control más riguroso no es una amenaza para el sector: es una garantía para las empresas que cumplen, sus trabajadores y los millones de colombianos que a diario confían en estos servicios.

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Más de 75.000 guardas de seguridad son representados por E.C.O.S. Foto: SEGURIDAD DE COLOMBIA

La razón de ser de la seguridad privada es prevenir y disuadir el delito, proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y actuar como aliada de las autoridades. Miles de vigilantes cumplen esta labor cada día en conjuntos residenciales, empresas, comercios, entidades públicas e infraestructura estratégica del país.

“La seguridad privada está del lado de la ley. Apoyamos toda acción que dignifique nuestro oficio, eleve los estándares y asegure que quienes prestan este servicio lo hagan con rigor y transparencia. Nuestra misión es complementar la labor de las autoridades, prevenir el delito y proteger a los colombianos”, explicaron desde Empresas Colombianas de Seguridad (E.C.O.S.).

A este aporte a la seguridad se suma un impacto social y económico significativo: el sector genera más de 400.000 empleos formales en una actividad regulada y sometida a la supervisión permanente del Estado.

Así, E.C.O.S. reitera su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás autoridades, con el propósito de consolidar un sector cada vez más profesional, formal y confiable, al servicio de la institucionalidad y de todos los colombianos.

*INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.