Luis Díaz marcó acrobático gol y se lo anularon: Bayern Múnich no pasó del empate

El Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, rescató un empate en la cancha del Augsburgo (2-2) luego de haber ido por detrás en el marcador en dos ocasiones, en una nueva jornada de la Bundesliga tras lo que fue el parón por la fecha Fifa.

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El partido empezó difícil para los de Vincent Kompany, ya que a los 8 segundos Manuel Neuer cometió un grave error en la salida del balón y dejó la portería completamente vacía para que Robin Fellhauer abriera el marcador.

Los bávaros tuvieron que empezar a empujar desde atrás, aunque no se les vio en la mejor forma, estuvieron muy desconectados. Kane, Olise y Díaz prácticamente tuvieron escasa participación en el primer tiempo.

A los 50, al guajiro le iban a anular un gol acrobático por culpa de un fuera de lugar de uno de sus compañeros. Tras un cobro de tiro libre y el rechazo de un rival, el Bayern volvió a meter el balón dentro del área.

En ese momento, Lucho apareció por toda la mitad y con una especie de tijera golpeó el esférico con su pie derecho, el portero intentó retenerlo, pero finalmente cruzó la línea de gol.

El colombiano salió a celebrar con rabia el que era el empate, pero pocos segundos después el árbitro principal anularía la anotación por un fuera de juego al inicio de la acción.

Cinco minutos después, el empate llegaría gracias a Ismael Saibari y todo era celebración en el banquillo visitante. Sin embargo, menos de diez minutos duró esto: Calvin Brackelmann remató, Neuer rechazó y le dejó el balón servido a Rodrigo Ribeiro para adelantar al Augsburgo por 2-1.

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En los 74, al colombiano le anularía otra anotación: Alphonso Davies recibió un pase filtrado y el número 14 ingresó por todo el centro, enviando el balón al fondo de la red. Lastimosamente, el lateral izquierdo estaba en fuera de lugar y todo fue invalidado.

Ya en el 80′, el Bayern volvió a equilibrar la balanza por medio de Nathaniel Brown. Pese a que lo intentaron, los de Kompany no pudieron hacer nada y el juego terminó en empate.

Luis Díaz no completó todo el partido, salió a los 87 y en su lugar ingresó Lennart Karl. El guajiro sigue sin poder levantar su nivel para igualarlo al de la temporada anterior, pero la confianza por parte del técnico sigue estando.

Con once unidades, el Bayern tiene dos puntos menos que el Borussia Dortmund, que el viernes tampoco pasó del empate ante el Werder Bremen (2-2) después de haber ido ganando 2-0 a cinco minutos del final.