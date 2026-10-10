María Margarita Giraldo es una de las actrices que ha contribuido a la historia de la televisión colombiana. A lo largo de varias décadas, ha participado en producciones reconocidas como Vecinos, Pasión de gavilanes, Don Chinche, Los Victorinos, La baby sister, El secretario, Amor a la plancha y El paseo. Entre sus personajes más recordados está Ruca Leal, que alcanzó gran reconocimiento entre los televidentes.

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Su trayectoria también está vinculada a una familia con una importante presencia en el mundo artístico. Es hija de la fallecida actriz Teresa Gutiérrez y tiene lazos familiares con otras figuras del entretenimiento, entre ellas Miguel Varoni y Majida Issa.

En esta ocasión, Giraldo volvió a captar la atención del público por un motivo diferente a sus trabajos en televisión. Una de sus recientes intervenciones generó comentarios en redes sociales y puso nuevamente su nombre en las conversaciones digitales.

Según quedó registrado, la famosa artista, que le dio vida a ‘Doña Ruca’, reaccionó a una publicación de Diana Ángel, quien hablaba del aumento en el precio de los huevos, y de una supuesta baja en el salario mínimo.

La actriz reprochaba y especulaba sobre lo que pasaría con este desnivel económico, por lo que se conoció un video de la Presidencia de la República donde se aclara la situación y se negaba que este pago base fuera a disminuir.

“El salario mínimo de 2026 sigue plenamente vigente en $2.000.000 ($1.750.905 más auxilio de transporte). El Gobierno Nacional no ha ordenado ninguna reducción, ningún trabajador debe devolver dinero recibido y la demanda en estudio en el Consejo de Estado no suspende sus derechos”, se lee en el post, donde se revela información puntual al respecto.

Ante esto, María Margarita Giraldo se fue contra su colega y la etiquetó, mencionándole que ya podía comprar huevos con tranquilidad.

“Diana Ángel: oiga, “maestra”. Ya puede comprar huevos tranquila", escribió en el post.

Adicional a esto, la celebridad comentó otra imagen en la que se mencionaba a la artista y le tiró una ácida pulla: “Huevo que subió el de Diana Ángel la ‘maestra en artes dramáticas’”.