Nairo Quintana confesó cómo se siente con Abelardo De La Espriella como presidente: “Yo no voy a negar”

El ciclismo colombiano vivió un momento especial el sábado 3 de octubre de 2026, con la despedida de Nairo Quintana de las competencias profesionales. El corredor boyacense, considerado uno de los grandes referentes de este deporte en el país, puso fin a una trayectoria de 17 años en las carreteras internacionales.

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El escenario elegido para su última participación fue el Giro de Emilia, una tradicional prueba disputada en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia. La competencia tuvo un significado particular para el pedalista, pues allí consiguió la victoria en 2012, uno de los triunfos que marcaron su carrera deportiva.

Sin embargo, la jornada trascendió los resultados y la clasificación. Compañeros y rivales se unieron para rendirle tributo al colombiano, protagonizando un gesto que conmovió a los aficionados: levantaron sus bicicletas y formaron una fila de honor para reconocer su recorrido en el ciclismo profesional.

El homenaje se convirtió en una manera de destacar los años de esfuerzo, las victorias y los momentos que hicieron de Quintana una figura reconocida dentro y fuera de Colombia. Su despedida estuvo acompañada por el reconocimiento de quienes compartieron con él las exigencias del pelotón internacional.

En medio de su salida de las carreras, Nairo fue blanco de reacciones y miradas tras una entrevista que concedió a Eva Rey, para Me Vale, donde no dudó en hablar de un episodio que vivió en el pasado por la política.

La charla, donde estaba también Dumek Turbay, alcalde de Cartagena de Indias, se centró en la ola de críticas que recibió el deportista por hablar de su apoyo a Abelardo De La Espriella.

“Él se mojó... me parece bien, yo que hago entrevistas a mucha gente que no forma parte de la política, pero son colombianos. Y le terminaron cayendo porque él sí apoyó a Abelardo”, dijo la española.

Al referirse al boyacense, la presentadora indicó que lo veía muy optimista y contento con el gobierno actual, a lo que él fue claro en que sí era verdad.

Nairo Quintana apuntó que su sentimiento era muy grande, ya que notaba en las personas emoción y motivación. Esto se sumaba a su deseo de ver al país distinto, luchando por salir adelante.

“Yo te he visto optimista”, dijo Eva Rey.

“Sí, yo no voy a negar que he estado exageradamente feliz porque veo la gente con motivación, con ganas de luchar... lo que somos los colombianos, seguir adelante. El partido al que Nairo siempre le ha apostado es a las personas que verdaderamente quieren hacer y transformar”, respondió el famoso.

No obstante, el famoso sí fue claro en que había detalles del pasado que no le gustaban, como era el hecho de encasillarlo en corrientes políticas. Aunque respaldaba a De La Espriella, su objetivo era trabajar con los demás por un mejor país.

“Lo feo que me ha parecido de la política de estos últimos años, de todas las partes, es la división de pueblo, la cual puede hacer que no esté de acuerdo y seguimos dividiendo demasiado”, comentó.

“Soy un hombre que siente Colombia (…) La única crisis que puede haber en muchos de nosotros es la falta de voluntad” “Unos me dicen que soy uribista y otros petrista, pero me la juego porque soy un colombiano, colombiano. Quiero que mis hijos crezcan en su país y prepararlos para que aporten”, agregó.