Barbarita se cansó del petrismo por marcha que hicieron a favor de Palestina y sacó a relucir decisiones: “¿Eso sí lo aplauden?”

La movilización realizada este martes en Bogotá en respaldo al pueblo palestino provocó reacciones entre representantes políticos de la capital, luego de que las concentraciones y los bloqueos sobre la calle 26 y la avenida 45 afectaran la circulación vehicular y el funcionamiento del TransMilenio.

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Uno de los pronunciamientos fue el del concejal Julián Uscátegui, quien se desplazó hasta uno de los sectores impactados por la jornada y difundió un video en sus redes sociales, con el fin de solicitar la intervención de las autoridades.

En su mensaje, el cabildante insistió en la necesidad de que la Fuerza Pública actuara para recuperar la movilidad y garantizar el orden público, ante las dificultades que enfrentaron los ciudadanos que transitaban por estos corredores viales.

Las afectaciones también alcanzaron al sistema de transporte masivo. Según el reporte de TransMilenio, nueve estaciones tuvieron que cerrar de manera temporal desde aproximadamente las 3:00 p. m., lo que alteró la operación y complicó los desplazamientos de los usuarios.

La normalización del servicio se produjo varias horas después. De acuerdo con la información entregada por la entidad, a las 8:28 p. m. se logró restablecer por completo la operación habitual.

Así, la jornada dejó en evidencia las dificultades de movilidad que pueden presentarse durante las manifestaciones en puntos estratégicos de Bogotá y reavivó el debate sobre las medidas que deben adoptar las autoridades para atender este tipo de situaciones.

Ante lo ocurrido, César Corredor, conocido por su personaje de ‘Barbarita’, estalló en un post de su cuenta de X, mencionando que no estaba de acuerdo con este tipo de situaciones, ya que no eran coherentes con otras decisiones que se tomaban.

El humorista no dudó en reprochar a quienes no alegaban al gobierno anterior, además de permitir que hechos lamentables se presentaran en otras zonas del país.

“¿En favor de Palestina? Ajaaaa, ¿y por qué no marchan por los niños que se quedaron sin comida porque los de su antiguo gobierno se larobaron? ¿O por los carrotanques de La Guajira? ¿O por la plata que se robó el de Ecopetrol? ¿O por qué no siga la minería ilegal? ¿Eso sí lo aplauden?”, escribió en su post.