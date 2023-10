César Corredor reveló que a ‘Barbarita’ le coqueteó un importante empresario

La vez que un importante empresario le coqueteó a Barbarita

“El viejito que me tocó en Cartagena, él no sabía, él no sabía, él no veía televisión y era importante. Era dueño de varios supermercados y me dijo ‘señora, le puedo invitar un trago?’, y yo le dije ‘qué pena, pero es que me tengo que ir a presentar’; él me dijo ‘la espero’, y me esperó”, expresó el comediante a los dos entrevistadores.