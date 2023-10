Chris Carpentier y Nela González reaparecen en romántico restaurante de Bogotá tras final de ‘MasterChef’

El pasado fin de semana se llevó a cabo la gran final de MasterChef Celebrity , programa estrella del Canal RCN. Sin embargo, uno de los temas que más tenía expectante a los televidentes era la posible renuncia de Chris Carpentier, pues se ha especulado que el chileno no estaría en el concurso la próxima edición.

“Lamentablemente, hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada. Una nueva guerra está en curso. Una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas. Paz en el mundo”, precisó Carpentier.