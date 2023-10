Chris Carpentier subió duro mensaje en plena final de ‘MasterChef’: “no hay nada que celebrar”; Nela le respondió

Igualmente, uno de los temas que más tenía expectante a los televidentes colombianos era la posible renuncia de Chris Carpentier, pues durante la última semana se especuló que el chileno no estaría en la próxima edición del popular formato.

“Dicen que (Christopher) organizó sus cositas, cogió todo y decidió decir ‘no más, no voy más’. Esto habría sucedido, al parecer, en la final. Cuando estaban grabando la gran final, dejó a todos con los ojos bien abiertos, y decidió decir que ‘no va más’” , manifestó el periodista Carlos Ochoa.

Sin embargo, no fue la única historia que Carpentier publicó este domingo en su cuenta personal de Instagram, y subió una pequeña reflexión sobre la situación que enfrenta actualmente el Medio Oriente.

“Lamentablemente, hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada. Una nueva guerra está en curso. Una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas. Paz en el mundo”, precisó.