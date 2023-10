¿Se despidió Christopher Carpentier de MasterChef Celebrity 2023? Esto ocurrió en la gran final

Uno de los acontecimientos que se dio en los últimos días, y que generó una lluvia de comentarios a través de las redes sociales, está relacionado con las palabras del periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien afirmó que: “Dicen que (Christopher) organizó sus cositas, cogió todo y decidió decir ‘no más, no voy más’ (…). Esto habría sucedido, al parecer, en la final. Cuando estaban grabando la gran final, dejó a todos con los ojos bien abiertos, y decidió decir que ‘no va más’”, en un video publicado a través de las redes sociales.

Ante esta situación que se volvió tendencia en pocas horas, el reconocido chef chileno, aunque en ese entonces no se pronunció oficialmente, sí dejó un mensaje que sembró aún más las dudas de los amantes del programa que fue emitido por el canal RCN.

Adicionalmente, la imagen estuvo acompañada del mensaje: “en el lugar que me siento más seguro”.

¿Se despidió Christopher Carpentier en la final de MasterChef Celebrity 2023?

Ante estas palabras, las reacciones no se hicieron esperar y en la publicación existen cientos de comentarios que se despiden del chef y le agradecen por su talento, profesionalismo y personalidad dentro de la cocina de MasterChef. “Vimos una evolución del Chris implacable y serio, al Chris carismático y vulnerable, siempre serás bienvenido” “Dios, se te va a extrañar un montón, Chris”, “Una lástima que es tu última temporada como jurado” “Solo espero que no se vaya a retirar de ser jurado de Máster Chef”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del chileno en la publicación.

Sin embargo, a pesar de esto, Carpentier a la fecha no ha confirmado ni desmentido los rumores de su posible salida o renuncia del reality, no obstante, en los últimos días dejó ver que ya se encuentra trabajando en otro proyecto del cual no reveló detalles. A la fecha solamente se conoce que Avon Colombia y Natura hacen parte de esta nueva aventura del chef, quien escribió en una historia de Instagram: “Gracias a todos los consultores por su buena onda”.