Claudia Bahamón tuvo picante cruce de mensajes con expareja de Nela González por un video; reaccionó a ‘reclamo’ que le hizo

Sebastián Caicedo se destapó sobre Carmen Villalobos y reveló cómo es su relación actual: “Hasta mejor que no hubo hijo”

Contexto: Sebastián Caicedo se destapó sobre Carmen Villalobos y reveló cómo es su relación actual: “Hasta mejor que no hubo hijo”

¿Qué dijo Amalia Andrade tras la victoria de Carolina Acevedo?

De acuerdo con lo que se pudo observar en Twitter (X), la periodista, que es expareja de Nela González, no se contuvo y reflejó su opinión tras ver que la venezolana no había quedado en el primer lugar de esta versión. En primer lugar, bromeó y propuso un paro nacional en contra del programa, pues no sentía que era la decisión correcta.