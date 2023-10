Carolina Acevedo se corona como ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2023′: estas fueron sus mejores vivencias

Carolina Acevedo fue una de las participantes que generó más controversia en la entrega del año 2023, pues muchos de sus compañeros no conectaron con su personalidad, y, por el contrario, mostraron apatía por su manera de reaccionar ante ciertas situaciones. Aún así, su talento en la cocina hizo que el paladar de los chefs jurados los llevara a coronarla como la ganadora de la quinta temporada del reality .

1. “Me volé el dedo”

Uno de los momentos en los que Carolina llamó la atención y preocupó a los seguidores del programa gastronómico, fue cuando en medio de una prueba sufrió una fuerte cortada en uno de sus dedos. “Te juro por Dios que yo sentí que me volé el dedo, y cuando veo tengo sangre, sangre y sangre”.

2. “Nunca te entendí”: Zulma Rey a Carolina

“Me cae mal, me cae mal porque ella era la que me aislaba y me sacaba siempre de los parches, y nunca entendí por qué”, reveló Rey en las icónicas entrevistas de Masterchef Celebrity.