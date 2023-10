Daniela Tapia se destapa y habla del ‘favoritismo’ hacia Carolina Acevedo en ‘Masterchef Celebrity’

Conducido por la presentadora Claudia Bahamón, este programa transmitido por las pantallas del Canal RCN, cuenta con la participación estelar de chefs de renombre, no solo en Colombia, sino en territorio internacional, como Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch.

Para definir qué cocineros realizarían el plato de cada chef, se manejaron unas fichas aleatorias, dejando a la suerte la dificultad para cada uno de los participantes de ‘la mejor cocina del mundo’. Sin embargo, a la hora de pasar al atril, no todos quedaron muy contentos, ni recibieron la respuesta que esperaban, en especial, la actriz cubana Daniela Tapia.

Esta reconocida participante tuvo varios errores que no le permitieron brillar en este en específico, pues no cortó la proteína como en la preparación original explicada por los chefs, adicionalmente mencionó: “Me corté el dedo dándole mandolina a las uvas, las dejo perfectas para ponerlas en mi plato y también se me quedan las uvas”, haciendo énfasis en ese error explicado por los profesionales.