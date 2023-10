Claudia Bahamón le dedicó curioso mensaje al ‘Negrito’ luego de su salida de ‘MasterChef’, habló hasta de bullying

“No quiero llorar. Es un momento triste para mí, pero fue una experiencia muy bonita. Extrañaré esa sensación de llegar a la cocina y no saber con qué iban a salir los chefs. Nunca pensé en irme, di lo mejor. Salgo con la cara en alto porque lo di todo y de cierta manera lo logré”, aseguró el famoso en su mensaje de despedida.

| Foto: Captura de pantalla MasterChef You tube

'El Negrito' quedó fuera del top 5. | Foto: Captura de pantalla MasterChef You tube

Claudia Bahamón le dedicó cariñoso mensaje a ‘El Negrito’ tras salir de MasterChef

“Ahora sí, dímelo ‘Negrito’. Dime que nos queremos sin pena, dímelo. Creo que fuiste el culpable de tanto bullying (bonito) desde el comienzo de temporada. Sí, fuiste tú quien comenzó y contagió esa dulce maldad, que no siempre ha sido bien recibida por el televidente, pero nosotros, quienes estuvimos ahí adentro, sabíamos de dónde venía ese ‘molestarnos’ constantemente” , aseguró en Instagram y concluyó con lo siguiente: “Nunca cambies, belleza. Eres simplemente REGIO. Qué pilera. Te quiero mucho”.

El influenciador le dio like a aquella publicación en redes, pero también, le respondió a la presentadora de la siguiente manera: “Te quiero mucho, Claudia. No me olvides”.