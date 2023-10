Masterchef Celebrity 2023: este es el participante que fue eliminado de la competencia

Los nervios de las últimas celebridades que están disputándose la semifinal de MasterChef están a punto de estallar y es que no es para menos, eran solo seis los que quedaban en la competencia y cada capítulo cierra más la oportunidad para alguno de ellos de estar en el balcón.

| Foto: Tomado de Canal RCN: Martha Elige a Daniela para no cocinar en el reto | MasterChef Celebrity

Participantes de MasterChef | Foto: Tomado de Canal RCN: Martha Elige a Daniela para no cocinar en el reto | MasterChef Celebrity

Los jurados están más afilados que nunca y en medio de la tensión muchas veces las preparaciones no han dado la talla que se requiere para subir al balcón.

“Necesito que te retractes”: Claudia Bahamón no se contuvo y encaró a Natalia Sanint por comentario que hizo en ‘MasterChef Celebrity’

Contexto: “Necesito que te retractes”: Claudia Bahamón no se contuvo y encaró a Natalia Sanint por comentario que hizo en ‘MasterChef Celebrity’

No obstante, MasterChef Celebrity 2023 ya abrió las puertas a la semifinal y plasmó quiénes fueron los primeros en subir a este nivel, dejando atrás las etapas básicas de la cocina y reflejando los conocimientos adquiridos. Los nombres que relucieron fueron Natalia Sanint y Adrián Parada, quienes lograron conquistar con sus sabores y creaciones gastronómicas.

Carolina Acevedo fue una de las que tuvo que arreglárselas con un colador, ya que la salsa que estaba preparando era muy gruesa y no pasaba por este elemento de cocina, y además, al finalizar el tiempo olvidó poner las papas en su plato para llevarlo al atril.

| Foto: Fotograma Carolina Acevedo - Capítulo 66 Las sonrisas no se apagan - MasterChef, Canal RCN

Carolina Acevedo en 'MasterChef' | Foto: Fotograma Carolina Acevedo - Capítulo 66 Las sonrisas no se apagan - MasterChef, Canal RCN

Nela González recibió buenos comentarios por parte de dos de los chefs, pero Carpentier no quiso opinar, algo que la tomó por sorpresa y por ello le pidió que le dijera algo, pero el chileno hizo caso omiso.

Daniela Tapia reconoció que no ha podido cambiar su forma de expresarse en el atril y no se queda callada ante las sugerencias de los expertos, sin embargo, su plato logró tener el visto bueno y esto la ayudó a subir al balcón junto a sus otros compañeros.

Finalmente, el influencer Iván Ramiro Córdoba, más conocido como ‘El Negrito’, llevó un plato que para los chefs no estaba a la altura de una semifinal, pues era muy pequeño y a pesar de que era uno de los mejores haciendo salsas, esta vez no le funcionó y por ello no logró conquistar el paladar de los tres hombres.