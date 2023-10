¿Completamente diferentes? Novio de Carolina Acevedo sorprende con su vida; sin casa y sin lujos

Así es la vida de Lucas Jaramillo, novio de Carolina Acevedo

En cuanto a su vida personal, Jaramillo se considera una persona nómada. Y es que no tiene un lugar estable y así lo reveló en una conversación con la revista 15 Minutos.

“No tengo casa, ni carro, no pago servicios, ni pago nada; entre más rápido me salga del sistema, más feliz voy a ser; incluso, me hago mis pantalones. Esta ha sido una experiencia interesante y muy bonita”.