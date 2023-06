Carolina Acevedo revela detalles románticos de su relación con Lucas Jaramillo

Carolina Acevedo es una de las actrices más risueñas y queridas por los televidentes colombianos, gracias a los excelentes personajes que ha interpretado en producciones como De pies a cabeza, Francisco el matemático, Nuevo rico nuevo pobre, La ley del corazón y Un bandido honrado. Sin embargo, ahora ella está mostrando su dulce personalidad en la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Y aunque Carolina ya ha tenido algunos encontrones con otros participantes del reality, como la también actriz Marta Isabel Bolaños, la eterna “Pupuchurra” de Yo soy Betty la fea, Acevedo también ha demostrado que tiene madera para la cocina y sus platos le transmiten dulzura y alegría a los jurados implacables del programa, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Carolina Acevedo en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Cortesía RCN. - Foto: Foto: Cortesía RCN

Estos ingredientes infaltables en Carolina se deben a que ella ha logrado una madurez prodigiosa que le permite mantener su vida vibrando en los espectros del amor, ya sea al lado de su hijo Matías o junto a su nueva pareja, Lucas Jaramillo, ganador de La isla de los famosos 2007 y quien durante varios años ha estado tras bambalinas en el jet-set colombiano, gracias a su participación en algunos realities y shows en la parte de producción.

El amor entre Carolina y Lucas cogió desprevenidos a los fans de los dos famosos, pues cada uno había tenido sus desamores con sus respectivas parejas y luego de varios intentos ya se habían resignado a estar solos. Sin embargo, sus caminos finalmente se encontraron y ahora conforman una de las parejas más bellas de la farándula nacional, que sale a caminatas ecológicas, hace picnics sostenibles en riachuelos y disfrutan de lo que les regala la madre tierra.

Carolina y Lucas. Foto: Instagram @lucasjaramillo. - Foto: Carolina y Lucas. Foto: Instagram @lucasjaramillo.

La actriz está feliz con su nueva relación y así lo confesó a través de sus historias de Instagram, donde respondió las preguntas que sus fans le hicieron a través de una dinámica en la red social. Uno de ellos le atinó a preguntar específicamente cuánto lleva con Jaramillo y cómo resultaron juntos.

“Llevamos 7 meses que se pasan en bombas… ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo no lo estaba esperando, no lo estaba buscando, es más, ya había desistido y había dicho como ‘si llega, llega y si no llega, no llegó’ y llegó… Es deli, estoy feliz, tranquila, contenta, y es un gran parche. A parte de que sea mi novio, es mi gran amigo y me hace muy feliz”, relató la actriz en sus historias de Instagram.

Estas declaraciones se pueden comprobar con las postales que ha publicado la pareja en las plataformas digitales, donde no solo aparecen juntos y de forma muy romántica, sino que también demuestran tener gustos similares y disfrutar de aventuras en las que tienen que valerse por sí mismos para poder cocinar su comida y disfrutar de un buen día de exploración natural.

Por otro lado, Carolina sigue muy feliz con su participación en el reality gastronómico del Canal RCN, en el que no solo ha aprendido un conocimiento sumamente valioso sobre cocina, sino también ha fortalecido amistades con algunos colegas como los actores Karoll Márquez, Juliana Galvis, Marianella González, Juan Pablo Barragán y hasta el youtuber Mario Ruíz.

De hecho, Carolina tuvo encontronazos fuertes con Galvis en uno de los retos de campo que tuvieron que realizar juntas, en el que el estrés les jugó una mala pasada y las dos terminaron discutiendo de una forma directa y profesional. Finalmente, luego de calmarse y sacar todo adelante, las dos actrices limaron asperezas y se mostraron como las mejores amigas, asunto que Acevedo reiteró en su entrevista en el show: “ahora somos amigas de verdad, de corazón. Chuleamos las cosas”.