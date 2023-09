‘MasterChef’: ‘Traición’ de Carolina Acevedo a Adrián Parada lo dejó bastante molesto, prometió revancha

Incluso, hay algunos que no olvidan lo que les han hecho en el pasado y que han prometido “venganza” en estos últimos capítulos. Un ejemplo de eso es Adrián Parada, quien no olvida algo ocurrido con Carolina Acevedo.

En un reto de ‘Caja misteriosa’, Carolina Acevedo se convirtió en la ganadora, llevándose las primeras ventajas. Una de ellas fue 10 minutos para cocinar y la segunda, elegir dos competidores que no cocinaran y se quedaran sin la oportunidad de ganar minutos.

Sin pensarlo mucho, Carolina decidió que ‘El Negrito’ y Adrián Parada se quedaran sin la opción de competir en el siguiente reto. El hecho pareció no molestar a Parada en aquel momento, pues lo tomó con humor.

No obstante, parece que no le pareció tan chistoso, pues en un nuevo capítulo (varios días después de ocurrido esto) el comediante recordó lo sucedido y no lo hizo con chiste.