“No me voy a dejar”: Carolina Acevedo lanzó fuerte comentario contra compañera de ‘Masterchef’

Una vez quedaron claras las reglas del juego, cada uno de los concursantes empezó a dar sus opiniones al respecto frente a las cámaras del programa. En ese momento, Carolina Acevedo manifestó: “Tenaz. El rojo creo que es el más difícil por tener que cocinar a la brasa. No quiero por favor el rojo”.

Sin embargo, cuando dio a conocer su decisión respecto al grupo de Acevedo, la actriz no dudó en mostrar su sorpresa y expresó frente a las cámaras: “¿Ah, sí? Daniela”, dejando en evidencia que no estaba de acuerdo con ella.

No obstante, Acevedo señaló que, desde su perspectiva, esa decisión la había tomado porque “ella quiere mi cabeza”, motivo por el que aseguró: “no me voy a dejar”. Por su parte, Natalia mencionó que no identificaba si Tapia estaba jugando por amigos o por estrategia, luego de elegir a ‘El Negrito W’ y Adrián Parada como sus compañeros de trabajo.